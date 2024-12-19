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Лига чемпионов
19 декабря 2024, 15:23 | Обновлено 19 декабря 2024, 15:34
281
0

Барселона разгромила Ман Сити. Итоговые таблицы женской Лиги чемпионов

Досрочно были определены все 8 четвертьфиналистов турнира

19 декабря 2024, 15:23 | Обновлено 19 декабря 2024, 15:34
281
0
Барселона разгромила Ман Сити. Итоговые таблицы женской Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

18 декабря состоялись заключительные матчи 6-го тура Лиги чемпионов среди женских команд.

Барселона разгромила Ман Сити (3:0), Арсенал нанес поражение Баварии (3:2).

Досрочно были определены все 8 четвертьфиналистов турнира.

Лион, Вольфсбург, Челси, Реал, Бавария, Арсенал, Манчестер Сити, Барселона вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Жеребьевка четвертьфиналов пройдет 7 февраля 2025 года.

Лига чемпионов среди женщин

6-й тур, 17–18 декабря

  • 17.12. 19:45. Реал Мадрид (Испания) – Челси (Англия) – 1:2
  • 17.12. 19:45. Твенте (Нидерланды) – Селтик (Шотландия) – 3:0
  • 17.12. 22:00. Лион (Франция) – Вольфсбург (Германия) – 1:0
  • 17.12. 22:00. Рома (Италия) – Галатасарай (Турция) – 3:0
  • 18.12. 19:45. Барселона (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 3:0
  • 18.12. 19:45. Санкт-Пельтен (Австрия) – Хаммарбю (Швеция) – 1:2
  • 18.12. 22:00. Арсенал (Англия) – Бавария (Германия) – 3:2
  • 18.12. 22:00. Ювентус (Италия) – Волеренга (Норвегия) – 3:0

Турнирные таблицы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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