Лига чемпионов19 декабря 2024, 15:23 | Обновлено 19 декабря 2024, 15:34
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Барселона разгромила Ман Сити. Итоговые таблицы женской Лиги чемпионов
Досрочно были определены все 8 четвертьфиналистов турнира
19 декабря 2024, 15:23 | Обновлено 19 декабря 2024, 15:34
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18 декабря состоялись заключительные матчи 6-го тура Лиги чемпионов среди женских команд.
Барселона разгромила Ман Сити (3:0), Арсенал нанес поражение Баварии (3:2).
Досрочно были определены все 8 четвертьфиналистов турнира.
Лион, Вольфсбург, Челси, Реал, Бавария, Арсенал, Манчестер Сити, Барселона вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Жеребьевка четвертьфиналов пройдет 7 февраля 2025 года.
Лига чемпионов среди женщин
6-й тур, 17–18 декабря
- 17.12. 19:45. Реал Мадрид (Испания) – Челси (Англия) – 1:2
- 17.12. 19:45. Твенте (Нидерланды) – Селтик (Шотландия) – 3:0
- 17.12. 22:00. Лион (Франция) – Вольфсбург (Германия) – 1:0
- 17.12. 22:00. Рома (Италия) – Галатасарай (Турция) – 3:0
- 18.12. 19:45. Барселона (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 3:0
- 18.12. 19:45. Санкт-Пельтен (Австрия) – Хаммарбю (Швеция) – 1:2
- 18.12. 22:00. Арсенал (Англия) – Бавария (Германия) – 3:2
- 18.12. 22:00. Ювентус (Италия) – Волеренга (Норвегия) – 3:0
Турнирные таблицы
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