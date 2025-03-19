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  4. ОСАКА: «Нам пришлось бы играть три часа, если она собиралась меня обыграть»
WTA
19 марта 2025, 03:16 |
66
0

ОСАКА: «Нам пришлось бы играть три часа, если она собиралась меня обыграть»

Наоми во флеш-интервью на корте прокомментировала победу над Стародубцевой в Майами

19 марта 2025, 03:16 |
66
0
ОСАКА: «Нам пришлось бы играть три часа, если она собиралась меня обыграть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака прокомментировала победу над Юлией Стародубцевой в 1/64 финала турнира WTA 1000 в Майами, США:

– В начале матча вы проигрывали 0:5, а затем уступали с брейком во втором. Что вы говорили себе, что позволило вам победить сегодня?

– Честно говоря, я просто получала удовольствие от игры. Я знала, что играю не слишком хорошо, но я просто подумала, что постараюсь оставаться на корте как можно дольше, потому что считаю Майами своим домом. Просто было очень приятно играть перед всеми, и у вас, ребята, столько энергии, так что это меня очень поддерживало. Я рада, что мне удалось победить. Она действительно хороший игрок.

– Со стороны казалось, что вы были невероятно позитивны, даже когда казалось, что этот матч может сложиться не в вашу пользу. Значит, и внутри вы чувствовали себя так же?

– Да, я просто пыталась зарядить себя. На прошлой неделе я не слишком удачно выступила в Индиан-Уэллс. Так что я просто пыталась извлечь из этого уроки. Моя мама здесь, я провожу с ней много времени. Я провожу много времени с ней и моей дочерью, и это очень здорово. Я знаю, что, наверное, не очень хорошо думать об этом во время матча, но да, я просто пытаюсь продлить свое пребывание здесь.

– Вы упомянули Индиан-Уэллс. После поражения на старте вы написали: «Боже, это был худший матч, который я когда-либо играла в своей жизни». И когда вы вернулись на корт, поговорили с командой, что вы сделали такого, что позволило вам выйти свежей здесь, в Майами?

– Я не знаю, свежа ли я, но да, думаю, когда я играла последний матч, я слишком много била, так что сегодня я просто старалась использовать свои ноги, бежала в каждый угол, если нужно было. Нам пришлось бы играть три часа, если бы она собиралась меня обыграть.

Во 2-м круге тысячника в Майами Осака сыграет против Людмилы Самсоновой.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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