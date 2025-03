Наоми ОСАКА: «Худший матч, который я когда-либо проводила»

В ночь на 6 марта бывшая первая ракетка мира Наоми Осака завершила выступления на WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1-м раунде японка проиграла Камиле Осорио со счетом 4:6, 4:6 за 1 час и 32 минуты.

После завершения встречи Наоми опубликовала пост в социальных сетях:

«Худший матч, который я когда-либо проводила. Вау, мне так жаль всех, кто это смотрел», – подписана публикация.

Осорио в 1/32 поборется против Клары Таусон.

That’s a rough loss, to be sure, for Naomi Osaka in what has been a happy hunting ground before at Indian Wells.



(Naomi agrees) pic.twitter.com/AQvcox9PrS