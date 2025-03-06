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  4. Наоми ОСАКА: «Худший матч, который я когда-либо проводила»
WTA
06 марта 2025, 09:44 |
127
0

Наоми ОСАКА: «Худший матч, который я когда-либо проводила»

Экс-первая ракетка мира проиграла Камиле Осорио на старте Индиан-Уэллс

06 марта 2025, 09:44 |
127
0
Наоми ОСАКА: «Худший матч, который я когда-либо проводила»
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

В ночь на 6 марта бывшая первая ракетка мира Наоми Осака завершила выступления на WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1-м раунде японка проиграла Камиле Осорио со счетом 4:6, 4:6 за 1 час и 32 минуты.

После завершения встречи Наоми опубликовала пост в социальных сетях:

«Худший матч, который я когда-либо проводила. Вау, мне так жаль всех, кто это смотрел», – подписана публикация.

Осорио в 1/32 поборется против Клары Таусон.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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