Наоми ОСАКА: «Худший матч, который я когда-либо проводила»
Экс-первая ракетка мира проиграла Камиле Осорио на старте Индиан-Уэллс
В ночь на 6 марта бывшая первая ракетка мира Наоми Осака завершила выступления на WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В 1-м раунде японка проиграла Камиле Осорио со счетом 4:6, 4:6 за 1 час и 32 минуты.
После завершения встречи Наоми опубликовала пост в социальных сетях:
«Худший матч, который я когда-либо проводила. Вау, мне так жаль всех, кто это смотрел», – подписана публикация.
Осорио в 1/32 поборется против Клары Таусон.
That’s a rough loss, to be sure, for Naomi Osaka in what has been a happy hunting ground before at Indian Wells.— The Second Serve (@the2ndserve) March 6, 2025
(Naomi agrees) pic.twitter.com/AQvcox9PrS
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