Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Пекине
WTA
29 сентября 2025, 17:15 |
227
0

Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Пекине

Марта переиграла Александру Саснович и далее встретится с Джессикой Пегулой

29 сентября 2025, 17:15 |
227
0
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

На хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай) завершились все матчи третьего раунда и были определены пары 1/8 финала.

Украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Александру Саснович и далее поборется с Джессикой Пегулой, которая справилась с Эммой Радукану, отыграв три матчбола.

Первая сеяная Ига Свентек досрочно вышла в следующий круг. Ее соперница Эмилиана Аранго после 0:6 в первом сете снялась с матча.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

29 сентября доиграть свои встречи 1/16 финала не сумели еще две теннисистки: полуфиналистка Ролан Гаррос 2025 Лоис Буассон (поражение Эмме Наварро) и олимпийская чемпионка 2024 года Чжэн Циньвень (поражение Линде Носковой).

Днем ранее уроженка Киева Ева Лис, которая представляет Германию, сенсационно выбила 10-ю ракетку мира Елену Рыбакину. Ее следующей оппоненткой будет Маккартни Кесслер.

Вторая сеяная и действующая чемпионка Пекина Коко Гауфф в трех сетах сломила сопротивление Лейлы Фернандес. Далее Гауфф поборется с Белиндой Бенчич.

28 числа досрочно свои поединки завершили Барбора Крейчикова (поражение Маккартни Кесслер) и Паула Бадоса (поражение Каролине Муховой).

В четвертом раунде тысячника в Пекине из представительниц топ-10 сыграют: Ига Свентек, Коко Гауфф, Джессика Пегула, Мирра Андреева, Жасмин Паолини и Аманда Анисимова.

WTA 1000 Пекин. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Камила Осорио – 6:0, RET., Осорио
Лоис Буассон – Эмма Наварро [16] – 2:6, 0:1, RET., Буассон

Александра Саснович [Q] – Марта Костюк [23] – 4:6, 2:6
Эмма Радукану [30] – Джессика Пегула [5] – 6:3, 6:7 (9:11), 0:6

Мирра Андреева [4] – Джессика Бузас Манейро – 6:4, 6:1
Майя Джойнт – Сонай Картал – 3:6, 2:6

Зейнеп Сонмез – Анастасия Потапова – 3:6, 5:7
Линда Носкова [26] – Чжэн Циньвень [7] – 6:4, 3:6, 3:0, RET., Чжэн

Нижняя часть сетки

Жасмин Паолини [6] – София Кенин [27] – 6:3, 6:0
Вероника Кудерметова [24] – Мария Боузкова – 3:6, 5:7

Каролина Мухова [13] – Паула Бадоса [18] – 4:2, RET., Бадоса
Чжан Шуай – Аманда Анисимова [3] – 6:7 (11:13), 0:6

Елена Рыбакина [8] – Ева Лис – 3:6, 6:1, 4:6
Маккартни Кесслер – Барбора Крейчикова – 1:6, 7:5, RET., Крейчикова

Белинда Бенчич [15] – Присцилла Хон – 4:6, 6:4, 6:3
Лейла Фернандес [25] – Коко Гауфф [2] – 4:6, 6:4, 5:7

WTA 1000 Пекин. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Эмма Наварро [16]
Марта Костюк [23] – Джессика Пегула [5]

Мирра Андреева [4] – Сонай Картал
Анастасия Потапова – Линда Носкова [26]

Нижняя часть сетки

Жасмин Паолини [6] – Мария Боузкова
Каролина Мухова [13] – Аманда Анисимова [3]

Ева Лис – Маккартни Кесслер
Белинда Бенчич [15] – Коко Гауфф [2]

Видеообзоры матчей (5-й игровой день, 28 сентября)

Видеообзоры матчей (6-й игровой день, 29 сентября)

По теме:
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
Свентек снова испекла баранку в Пекине и досрочно вышла в 1/8 финала
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Ига Свёнтек Камила Осорио Лоис Буассон Эмма Наварро Александра Саснович Марта Костюк Эмма Радукану Джессика Пегула Мирра Андреева Джессика Бузас Манейро Майя Джойнт Сонай Картал Зейнеп Сонмез Анастасия Потапова Линда Носкова Чжэн Циньвень София Кенин Жасмин Паолини Вероника Кудерметова Мария Боузкова Каролина Мухова Паула Бадоса Чжан Шуай Аманда Анисимова Елена Рыбакина Ева Лис Маккартни Кесслер Барбора Крейчикова Белинда Бенчич Присцилла Хон Лейла Фернандес Коко Гауфф WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной
Футбол | 28 сентября 2025, 19:09 0
Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной
Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной

Украинский нападающий провел на поле 60 минут

Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Бокс | 29 сентября 2025, 07:28 0
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда

Соперником Александра должен стать Джейк Пол

Соболева в борьбе проиграла 150-й ракетке на турнире WTA 125 в Турции
Теннис | 29.09.2025, 15:59
Соболева в борьбе проиграла 150-й ракетке на турнире WTA 125 в Турции
Соболева в борьбе проиграла 150-й ракетке на турнире WTA 125 в Турции
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Футбол | 29.09.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Верес – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 29.09.2025, 11:45
Верес – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
28.09.2025, 11:40
Волейбол
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
29.09.2025, 05:55 3
Футбол
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
29.09.2025, 08:18 7
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 220
Футбол
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
28.09.2025, 12:25 3
Футбол
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
28.09.2025, 15:32 1
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем