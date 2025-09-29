Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Пекине
Марта переиграла Александру Саснович и далее встретится с Джессикой Пегулой
На хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай) завершились все матчи третьего раунда и были определены пары 1/8 финала.
Украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Александру Саснович и далее поборется с Джессикой Пегулой, которая справилась с Эммой Радукану, отыграв три матчбола.
Первая сеяная Ига Свентек досрочно вышла в следующий круг. Ее соперница Эмилиана Аранго после 0:6 в первом сете снялась с матча.
29 сентября доиграть свои встречи 1/16 финала не сумели еще две теннисистки: полуфиналистка Ролан Гаррос 2025 Лоис Буассон (поражение Эмме Наварро) и олимпийская чемпионка 2024 года Чжэн Циньвень (поражение Линде Носковой).
Днем ранее уроженка Киева Ева Лис, которая представляет Германию, сенсационно выбила 10-ю ракетку мира Елену Рыбакину. Ее следующей оппоненткой будет Маккартни Кесслер.
Вторая сеяная и действующая чемпионка Пекина Коко Гауфф в трех сетах сломила сопротивление Лейлы Фернандес. Далее Гауфф поборется с Белиндой Бенчич.
28 числа досрочно свои поединки завершили Барбора Крейчикова (поражение Маккартни Кесслер) и Паула Бадоса (поражение Каролине Муховой).
В четвертом раунде тысячника в Пекине из представительниц топ-10 сыграют: Ига Свентек, Коко Гауфф, Джессика Пегула, Мирра Андреева, Жасмин Паолини и Аманда Анисимова.
WTA 1000 Пекин. 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свентек [1] – Камила Осорио – 6:0, RET., Осорио
Лоис Буассон – Эмма Наварро [16] – 2:6, 0:1, RET., Буассон
Александра Саснович [Q] – Марта Костюк [23] – 4:6, 2:6
Эмма Радукану [30] – Джессика Пегула [5] – 6:3, 6:7 (9:11), 0:6
Мирра Андреева [4] – Джессика Бузас Манейро – 6:4, 6:1
Майя Джойнт – Сонай Картал – 3:6, 2:6
Зейнеп Сонмез – Анастасия Потапова – 3:6, 5:7
Линда Носкова [26] – Чжэн Циньвень [7] – 6:4, 3:6, 3:0, RET., Чжэн
Нижняя часть сетки
Жасмин Паолини [6] – София Кенин [27] – 6:3, 6:0
Вероника Кудерметова [24] – Мария Боузкова – 3:6, 5:7
Каролина Мухова [13] – Паула Бадоса [18] – 4:2, RET., Бадоса
Чжан Шуай – Аманда Анисимова [3] – 6:7 (11:13), 0:6
Елена Рыбакина [8] – Ева Лис – 3:6, 6:1, 4:6
Маккартни Кесслер – Барбора Крейчикова – 1:6, 7:5, RET., Крейчикова
Белинда Бенчич [15] – Присцилла Хон – 4:6, 6:4, 6:3
Лейла Фернандес [25] – Коко Гауфф [2] – 4:6, 6:4, 5:7
WTA 1000 Пекин. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свентек [1] – Эмма Наварро [16]
Марта Костюк [23] – Джессика Пегула [5]
Мирра Андреева [4] –
Анастасия Потапова – Линда Носкова [26]
Нижняя часть сетки
Жасмин Паолини [6] – Мария Боузкова
Каролина Мухова [13] – Аманда Анисимова [3]
Ева Лис – Маккартни Кесслер
Белинда Бенчич [15] – Коко Гауфф [2]
Видеообзоры матчей (5-й игровой день, 28 сентября)
Видеообзоры матчей (6-й игровой день, 29 сентября)
