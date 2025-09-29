Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Пекине

На хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай) завершились все матчи третьего раунда и были определены пары 1/8 финала.

Украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Александру Саснович и далее поборется с Джессикой Пегулой, которая справилась с Эммой Радукану, отыграв три матчбола.

Первая сеяная Ига Свентек досрочно вышла в следующий круг. Ее соперница Эмилиана Аранго после 0:6 в первом сете снялась с матча.

29 сентября доиграть свои встречи 1/16 финала не сумели еще две теннисистки: полуфиналистка Ролан Гаррос 2025 Лоис Буассон (поражение Эмме Наварро) и олимпийская чемпионка 2024 года Чжэн Циньвень (поражение Линде Носковой).

Днем ранее уроженка Киева Ева Лис, которая представляет Германию, сенсационно выбила 10-ю ракетку мира Елену Рыбакину. Ее следующей оппоненткой будет Маккартни Кесслер.

Вторая сеяная и действующая чемпионка Пекина Коко Гауфф в трех сетах сломила сопротивление Лейлы Фернандес. Далее Гауфф поборется с Белиндой Бенчич.

28 числа досрочно свои поединки завершили Барбора Крейчикова (поражение Маккартни Кесслер) и Паула Бадоса (поражение Каролине Муховой).

В четвертом раунде тысячника в Пекине из представительниц топ-10 сыграют: Ига Свентек, Коко Гауфф, Джессика Пегула, Мирра Андреева, Жасмин Паолини и Аманда Анисимова.

WTA 1000 Пекин. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Камила Осорио – 6:0, RET., Осорио

Лоис Буассон – Эмма Наварро [16] – 2:6, 0:1, RET., Буассон

Александра Саснович [Q] – Марта Костюк [23] – 4:6, 2:6

Эмма Радукану [30] – Джессика Пегула [5] – 6:3, 6:7 (9:11), 0:6

Мирра Андреева [4] – Джессика Бузас Манейро – 6:4, 6:1

Майя Джойнт – Сонай Картал – 3:6, 2:6

Зейнеп Сонмез – Анастасия Потапова – 3:6, 5:7

Линда Носкова [26] – Чжэн Циньвень [7] – 6:4, 3:6, 3:0, RET., Чжэн

Нижняя часть сетки

Жасмин Паолини [6] – София Кенин [27] – 6:3, 6:0

Вероника Кудерметова [24] – Мария Боузкова – 3:6, 5:7

Каролина Мухова [13] – Паула Бадоса [18] – 4:2, RET., Бадоса

Чжан Шуай – Аманда Анисимова [3] – 6:7 (11:13), 0:6

Елена Рыбакина [8] – Ева Лис – 3:6, 6:1, 4:6

Маккартни Кесслер – Барбора Крейчикова – 1:6, 7:5, RET., Крейчикова

Белинда Бенчич [15] – Присцилла Хон – 4:6, 6:4, 6:3

Лейла Фернандес [25] – Коко Гауфф [2] – 4:6, 6:4, 5:7

WTA 1000 Пекин. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Эмма Наварро [16]

Марта Костюк [23] – Джессика Пегула [5]

Мирра Андреева [4] – Сонай Картал

Анастасия Потапова – Линда Носкова [26]

Нижняя часть сетки

Жасмин Паолини [6] – Мария Боузкова

Каролина Мухова [13] – Аманда Анисимова [3]

Ева Лис – Маккартни Кесслер

Белинда Бенчич [15] – Коко Гауфф [2]

