Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине

Седьмая ракетка мира Джессика Пегула из США станет соперницей украинки Марты Костюк в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.

В третьем раунде американка в трех сетах переиграла представительницу Великобритании Эмму Радукану (WTA 32) за 2 часа и 22 минуты.

WTA 1000 Пекин. Хард, 1/16 финала

Эмма Радукану (Великобритания) [30] – Джессика Пегула (США) [5] – 6:3, 6:7 (9:11), 0:6

На тай-брейке второй партии Радукану не сумела реализовать три матчбола.

Джессика добыла 45-ю победу в 2025 году. Помимо Эммы, Джессика в Пекине также справилась с Айлой Томлянович.

Костюк ранее четыре раза играла против Пегула и только раз сумела обыграть Джессику – на пятисотнике в Сан-Диего в 2024 году. На Цинциннати-2022, Australian Open 2023 и Майами-2025.

Марта в Пекине выиграла два матча: у Эллы Зайдель и Александры Саснович.