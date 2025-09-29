Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
Джессика Пегула совершила камбек в матче с Эммой Радукану, добыв победу в трех сетах
Седьмая ракетка мира Джессика Пегула из США станет соперницей украинки Марты Костюк в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.
В третьем раунде американка в трех сетах переиграла представительницу Великобритании Эмму Радукану (WTA 32) за 2 часа и 22 минуты.
WTA 1000 Пекин. Хард, 1/16 финала
Эмма Радукану (Великобритания) [30] – Джессика Пегула (США) [5] – 6:3, 6:7 (9:11), 0:6
На тай-брейке второй партии Радукану не сумела реализовать три матчбола.
Джессика добыла 45-ю победу в 2025 году. Помимо Эммы, Джессика в Пекине также справилась с Айлой Томлянович.
Костюк ранее четыре раза играла против Пегула и только раз сумела обыграть Джессику – на пятисотнике в Сан-Диего в 2024 году. На Цинциннати-2022, Australian Open 2023 и Майами-2025.
Марта в Пекине выиграла два матча: у Эллы Зайдель и Александры Саснович.
