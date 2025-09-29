Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
29 сентября 2025, 13:23 | Обновлено 29 сентября 2025, 14:05
Джессика Пегула совершила камбек в матче с Эммой Радукану, добыв победу в трех сетах

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Седьмая ракетка мира Джессика Пегула из США станет соперницей украинки Марты Костюк в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.

В третьем раунде американка в трех сетах переиграла представительницу Великобритании Эмму Радукану (WTA 32) за 2 часа и 22 минуты.

WTA 1000 Пекин. Хард, 1/16 финала

Эмма Радукану (Великобритания) [30] – Джессика Пегула (США) [5] – 6:3, 6:7 (9:11), 0:6

На тай-брейке второй партии Радукану не сумела реализовать три матчбола.

Джессика добыла 45-ю победу в 2025 году. Помимо Эммы, Джессика в Пекине также справилась с Айлой Томлянович.

Костюк ранее четыре раза играла против Пегула и только раз сумела обыграть Джессику – на пятисотнике в Сан-Диего в 2024 году. На Цинциннати-2022, Australian Open 2023 и Майами-2025.

Марта в Пекине выиграла два матча: у Эллы Зайдель и Александры Саснович.

Джессика Пегула Эмма Радукану WTA Пекин Марта Костюк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Андрій Заліщук
Радукану "здивувала", скоріше це фініш для Марти, але дай Бог, щоб я помилився
Ответить
+2
dudigo78
Шансів мало, но вони є
Ответить
0
introvert
Спокійно можна з цією Пегулою грати і вигравати. Можете назвати це "синдромом Агаркова", але, на мій погляд, фаворит наступного матчу саме Марта. І не лише за грою, а й за набутою впевненістю в собі.
Ответить
-1
u6464u
Фаворит Марта , але , ой легко небуде ., 
Ответить
-2
Illusion Magical
Это финиш для Марты.
Ответить
-4
