Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Марта в двух сетах разобралась с Александрой Саснович в третьем круге тысячника
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.
В третьем раунде украинка в двух сетах разобралась с «нейтральной» Александрой Саснович (WTA 130) из беларуси за 1 час и 25 минут.
WTA 1000 Пекин. Хард, 1/16 финала
Александра Саснович [Q] – Марта Костюк (Украина) [23] – 4:6, 2:6
За матч Марта ни разу не отдала свою подачу, отыграв 11 брейк-поинтов. В частности, Костюк ушла с 0:40 в шестом и восьмой геймах второй партии.
Марта провела второе очное противостояние против Саснович. В 2022 году на старте соревнований в Гвадалахаре украинская теннисистка одолела Александру в двух сетах.
Костюк в шестой раз в 2025 году сыграет в 1/8 финала тысячника. В Монреале, Мадриде и Дохе она успешно преодолевала эту стадию.
Следующей соперницей Марты будет либо Эмма Радукану, либо Джессика Пегула. На старте турнира Костюк разгромила Эллу Зайдель.
Заодно привітаю і Єву, оскільки сайт не дав можливості зробити це своєчасно. Розумничка, Лисенятко - посмакувала рибкою в кайф, і навіть надмір кісток не завадив) Поки що дві мої улюблениці феєрять в Пекіні, і це не може не тішити.
Тепер загальна картина. Лисенятко тут вже поздоровили, але як вона зіграє з Кеслер, невідомо. Хоча... може конкуренцію від Зайдель відчула .
Z-татарка вчора пішла нафтопроводом "Дружба". На жаль, представниця народів Півночі йде далі (хтось сумнівається, що з Даяною сьогодні було б те саме, що з іспанкою?).
Далі буде.
Вітаю також кияночку Єву з історичною перемогою. Та, ще й отримала хороший шанс пройти, ще мінімум одне коло.