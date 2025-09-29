Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.

В третьем раунде украинка в двух сетах разобралась с «нейтральной» Александрой Саснович (WTA 130) из беларуси за 1 час и 25 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард, 1/16 финала

Александра Саснович [Q] – Марта Костюк (Украина) [23] – 4:6, 2:6

За матч Марта ни разу не отдала свою подачу, отыграв 11 брейк-поинтов. В частности, Костюк ушла с 0:40 в шестом и восьмой геймах второй партии.

Марта провела второе очное противостояние против Саснович. В 2022 году на старте соревнований в Гвадалахаре украинская теннисистка одолела Александру в двух сетах.

Костюк в шестой раз в 2025 году сыграет в 1/8 финала тысячника. В Монреале, Мадриде и Дохе она успешно преодолевала эту стадию.

Следующей соперницей Марты будет либо Эмма Радукану, либо Джессика Пегула. На старте турнира Костюк разгромила Эллу Зайдель.