Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
WTA
29 сентября 2025, 09:17 | Обновлено 29 сентября 2025, 09:29
1289
7

Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку

Марта в двух сетах разобралась с Александрой Саснович в третьем круге тысячника

29 сентября 2025, 09:17 | Обновлено 29 сентября 2025, 09:29
1289
7 Comments
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.

В третьем раунде украинка в двух сетах разобралась с «нейтральной» Александрой Саснович (WTA 130) из беларуси за 1 час и 25 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард, 1/16 финала

Александра Саснович [Q] – Марта Костюк (Украина) [23] – 4:6, 2:6

За матч Марта ни разу не отдала свою подачу, отыграв 11 брейк-поинтов. В частности, Костюк ушла с 0:40 в шестом и восьмой геймах второй партии.

Марта провела второе очное противостояние против Саснович. В 2022 году на старте соревнований в Гвадалахаре украинская теннисистка одолела Александру в двух сетах.

Костюк в шестой раз в 2025 году сыграет в 1/8 финала тысячника. В Монреале, Мадриде и Дохе она успешно преодолевала эту стадию.

Следующей соперницей Марты будет либо Эмма Радукану, либо Джессика Пегула. На старте турнира Костюк разгромила Эллу Зайдель.

По теме:
Киченок завершила выступления в Пекине, разгромно проиграв Эррани и Паолини
Марта Костюк – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Костюк в борьбе. Определены все пары 1/16 финала большого турнира в Пекине
Марта Костюк Александра Саснович WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Моуриньо принял сенсационное решение после прихода в Бенфику
Футбол | 29 сентября 2025, 04:56 1
Моуриньо принял сенсационное решение после прихода в Бенфику
Моуриньо принял сенсационное решение после прихода в Бенфику

Тренер серьезно настроен на подписание Карима Бензема

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Футбол | 29 сентября 2025, 06:23 15
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо

Горняки разгромили Рух, а динамовцы упустили победу над Карпатами

Турки Аль-Шейх запланировал грандиозное шоу – три поединка, пять чемпионов
Бокс | 28.09.2025, 14:37
Турки Аль-Шейх запланировал грандиозное шоу – три поединка, пять чемпионов
Турки Аль-Шейх запланировал грандиозное шоу – три поединка, пять чемпионов
Джокович, Алькарас, Синнер. Обнародована сетка турнира Six Kings Slam 2025
Теннис | 27.09.2025, 21:22
Джокович, Алькарас, Синнер. Обнародована сетка турнира Six Kings Slam 2025
Джокович, Алькарас, Синнер. Обнародована сетка турнира Six Kings Slam 2025
Панатинаикос выставил дедлайн для Реброва
Футбол | 28.09.2025, 12:13
Панатинаикос выставил дедлайн для Реброва
Панатинаикос выставил дедлайн для Реброва
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Коли в тебе реалізація брейкпойнтів три з трьох, а в суперниці ноль з одинадцяти, можна без вагань сказати - перемога на класі. Молодчинка, Марта.
Заодно привітаю і Єву, оскільки сайт не дав можливості зробити це своєчасно. Розумничка, Лисенятко - посмакувала рибкою в кайф, і навіть надмір кісток не завадив) Поки що дві мої улюблениці феєрять в Пекіні, і це не може не тішити.
Ответить
+3
Sashamar
Дивимося далі. Радукану може обіграти Пегулу, а Марта може обіграти Радукану. От проти Джессіки буде непереливки, бо є в Костюк комплекс топів.
Тепер загальна картина. Лисенятко тут вже поздоровили, але як вона зіграє з Кеслер, невідомо. Хоча... може конкуренцію від Зайдель відчула .
Z-татарка вчора пішла нафтопроводом "Дружба". На жаль, представниця народів Півночі йде далі (хтось сумнівається, що з Даяною сьогодні було б те саме, що з іспанкою?). 
Далі буде.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
Не без нервів,але молодець!Так тримати й надалі!
Ответить
+1
u6464u
Ответить
+1
kollekciy
Марту з перемогою. Четверта, якісна та стабільна гра від Марти поспіль. Значно краще тримається на своїй подачі. Марта навіть зумисне у кінці, на двох своїх подачах давала максимальну фору суперниці, а потім якісно рятувала ситуацію, таким чином додатково готувалася до гри з можливою Пегулою.
Вітаю також кияночку Єву з історичною перемогою. Та, ще й отримала хороший шанс пройти, ще мінімум одне коло. 
Ответить
0
FuryRoad
Здається Марта вийшла на стабільний рівень, сподіваюсь це навіть ще не пік поточної форми і пройде наступну супернюця, яка точно буде складнішою.
Ответить
-1
Популярные новости
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 17
Футбол
Впервые за 55 лет. Болгария разбила соперника и вышла в финал ЧМ
Впервые за 55 лет. Болгария разбила соперника и вышла в финал ЧМ
27.09.2025, 12:02 3
Волейбол
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
27.09.2025, 08:42 37
Футбол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 219
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Для меня отсутствие Судакова – большие трудности»
Жозе МОУРИНЬО: «Для меня отсутствие Судакова – большие трудности»
27.09.2025, 14:38 1
Футбол
Не Осака. Определена соперница Костюк в 3-м круге турнира WTA 1000 в Пекине
Не Осака. Определена соперница Костюк в 3-м круге турнира WTA 1000 в Пекине
27.09.2025, 14:01 5
Теннис
С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
28.09.2025, 14:55 1
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем