Костюк разгромила немку и вышла в 1/16 финала большого турнира в Пекине

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.

Во втором раунде украинка в двух сетах разгромила представительницу Германии Эллу Зайдель (WTA 95) за 1 час и 1 минуту.

WTA 1000 Пекин. Хард, 1/32 финала

Элла Зайдель (Германия) [Q] – Марта Костюк (Украина) [23] – 1:6, 1:6

Костюк провела первое очное противостояние против Зайдель.

Следующей соперницей Марты будет либо Наоми Осака (Япония, WTA 14), либо Александра Саснович (WTA 130).

Марта добыла третью победу подряд. После US Open Костюк провела две игры за сборную Украину в финальной части Кубка Билли Джин Кинг, одолев Джессику Бузас Манейро и Элизабетту Коччаретто.

Костюк в третий раз выступает на кортах Пекина. В 2023 году она добралась до 1/8 финала, а в прошлом сезоне проиграла во втором круге.

Марта – единственная украинка, которая сумела выйти в третий раунд тысячника в Пекине. Юлия Стародубцева потерпела поражение в 1/64 финала, а Даяна Ястремская завершила выступления во втором круге.