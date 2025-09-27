Костюк разгромила немку и вышла в 1/16 финала большого турнира в Пекине
Марта за час в двух сетах разобралась с Эллой Зайдель во втором раунде тысячника
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.
Во втором раунде украинка в двух сетах разгромила представительницу Германии Эллу Зайдель (WTA 95) за 1 час и 1 минуту.
WTA 1000 Пекин. Хард, 1/32 финала
Элла Зайдель (Германия) [Q] – Марта Костюк (Украина) [23] – 1:6, 1:6
Костюк провела первое очное противостояние против Зайдель.
Следующей соперницей Марты будет либо Наоми Осака (Япония, WTA 14), либо Александра Саснович (WTA 130).
Марта добыла третью победу подряд. После US Open Костюк провела две игры за сборную Украину в финальной части Кубка Билли Джин Кинг, одолев Джессику Бузас Манейро и Элизабетту Коччаретто.
Костюк в третий раз выступает на кортах Пекина. В 2023 году она добралась до 1/8 финала, а в прошлом сезоне проиграла во втором круге.
Марта – единственная украинка, которая сумела выйти в третий раунд тысячника в Пекине. Юлия Стародубцева потерпела поражение в 1/64 финала, а Даяна Ястремская завершила выступления во втором круге.
Round 3 awaits 🙌— wta (@WTA) September 27, 2025
Marta Kostyuk progresses in Beijing, defeating Seidel 6-1, 6-1.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/7xM07QmEM2
От, тільки сітка у Марти, як завжди, на відміну від Еліни, яка втекла, залишивши хорошу сітку Бянці, яка знову ніяка.
Найприємніше - виліт свинини. Те, що вилетіла ще й Самсонова, скоріше можна порадіти за Буассон, перша перемога на харді над більш-менш серйозною суперницею. На жаль, залишилися представниця народів Півночі і z-татарка з Потаповою. Дві останні стратегічно безпечні, але потвори, бо до Петербурга їздять.
Пегула, здається, оговталася після провалу в Кубку БДК. Тобто, навіть якщо Стародубцева і виграла б у Томлянович, сьогодні на неї чекало б те саме, що й на Айлу.