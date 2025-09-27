Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Костюк разгромила немку и вышла в 1/16 финала большого турнира в Пекине
WTA
27 сентября 2025, 11:17 | Обновлено 27 сентября 2025, 11:29
7

Костюк разгромила немку и вышла в 1/16 финала большого турнира в Пекине

Марта за час в двух сетах разобралась с Эллой Зайдель во втором раунде тысячника

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.

Во втором раунде украинка в двух сетах разгромила представительницу Германии Эллу Зайдель (WTA 95) за 1 час и 1 минуту.

WTA 1000 Пекин. Хард, 1/32 финала

Элла Зайдель (Германия) [Q] – Марта Костюк (Украина) [23] – 1:6, 1:6

Костюк провела первое очное противостояние против Зайдель.

Следующей соперницей Марты будет либо Наоми Осака (Япония, WTA 14), либо Александра Саснович (WTA 130).

Марта добыла третью победу подряд. После US Open Костюк провела две игры за сборную Украину в финальной части Кубка Билли Джин Кинг, одолев Джессику Бузас Манейро и Элизабетту Коччаретто.

Костюк в третий раз выступает на кортах Пекина. В 2023 году она добралась до 1/8 финала, а в прошлом сезоне проиграла во втором круге.

Марта – единственная украинка, которая сумела выйти в третий раунд тысячника в Пекине. Юлия Стародубцева потерпела поражение в 1/64 финала, а Даяна Ястремская завершила выступления во втором круге.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
introvert
Дивлячись, яку форму набрала Марта, наскільки їй зараз вдається гра, в мене вперше оптимістичні очікування перед матчем однієї з наших дівчат з Осакою.
kollekciy
Марту з перемогою. От вам пане експерт Sport.ua тотал 14 отримайте. Тому що останні ігри Зайдель ви проаналізували, а останні ігри Марти за збірну ні. А, там явно було видно, додаткову зміну у грі Марти, навіть порівнянно з US open. У Марти стабілізувалася гра, пропали спади в грі посеред матчу, які ще були присутні в Нью-Йорку. І в результаті, ми отримали третю дуже якісну за виконанням гру від Марти. Доречі, багато подвійних від Зайдель були зумовлені тим, що Марта дуже сильно відповідала на слабкі подачі від неї.
От, тільки сітка у Марти, як завжди, на відміну від Еліни, яка втекла, залишивши хорошу сітку Бянці, яка знову ніяка.
Forcer Petya
Дуже впевнена перемога Марти 👏 молодчинка 🔥 хоч Марта порадувала на відміну від Еліни, Юлі і Даяни...хоча справедливості ради треба сказати що німкеня показала ну дуже слабку гру.. місцями навіть жахливу можна сказати. Дивно після такого матчу виглядає коментар місцевого експерта тут на сайті який недавно в коментарях прогнозував що ця німкеня дуже скоро стане першою ракеткою Німеччини 🤦 ну а Марта свою задачу мінімум виконала, тепер не маючи тягаря за результат треба дати бій Осаці. Було б чудово наприкінці сезону здобути перемогу над топовою тенісисткою 
Sashamar
Можна вже підбивати деякі підсумки. Незважаючи на сьогоднішню поразку, все одно вважаю, що шанси стати першою ракеткою Німеччіни в руденької вище, ніж у Лисенятка. Та то таке. 
Найприємніше - виліт свинини. Те, що вилетіла ще й Самсонова, скоріше можна порадіти за Буассон, перша перемога на харді над більш-менш серйозною суперницею. На жаль, залишилися представниця народів Півночі і z-татарка з Потаповою. Дві останні стратегічно безпечні, але потвори, бо до Петербурга їздять.
Пегула, здається, оговталася після провалу в Кубку БДК. Тобто, навіть якщо Стародубцева і виграла б у Томлянович, сьогодні на неї чекало б те саме, що й на Айлу.
u6464u
раніше було гідко дивитися на тенніс Костюк , зате Ястремська феєрила, зараз навпаки.
Enthiran
Прибила квалификашку и рада.)
