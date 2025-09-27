Ястремская покинула супертурнир в Пекине, проиграв стартовый матч испанке

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 31) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.

Во втором раунде украинка в двух сетах проиграла представительнице Испании Джессике Бузас Манейро (WTA 48) за 1 час и 34 минуты.

WTA 1000 Пекин. Хард, 1/32 финала

Джессика Бузас Манейро (Испания) – Даяна Ястремская (Украина) [29] – 7:5, 6:4

В первой партии Даяна имела три сет-поинта на приеме в 10-м гейме, однако не сумела реализовать ни один из них, отдав три гейма подряд. Во втором сете Ястремская начала с брейка, однако быстро позволила Джессике сравнять счет.

Ястремская провела второе очное противостояние против Бузас Манейро. В начале июля Даяна проиграла испанке в 1/16 финала Уимблдона-2025.

Джессика в Пекине, помимо Даяны, также одолела Жаклин Кристиан. Ее следующей соперницей будет четвертая сеяная Мирра Андреева.