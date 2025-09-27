Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ястремская покинула супертурнир в Пекине, проиграв стартовый матч испанке
WTA
27 сентября 2025, 07:47 | Обновлено 27 сентября 2025, 07:53
Реванш не удался: Даяна снова уступила Джессике Бузас Манейро

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 31) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.

Во втором раунде украинка в двух сетах проиграла представительнице Испании Джессике Бузас Манейро (WTA 48) за 1 час и 34 минуты.

WTA 1000 Пекин. Хард, 1/32 финала

Джессика Бузас Манейро (Испания) – Даяна Ястремская (Украина) [29] – 7:5, 6:4

В первой партии Даяна имела три сет-поинта на приеме в 10-м гейме, однако не сумела реализовать ни один из них, отдав три гейма подряд. Во втором сете Ястремская начала с брейка, однако быстро позволила Джессике сравнять счет.

Ястремская провела второе очное противостояние против Бузас Манейро. В начале июля Даяна проиграла испанке в 1/16 финала Уимблдона-2025.

Джессика в Пекине, помимо Даяны, также одолела Жаклин Кристиан. Ее следующей соперницей будет четвертая сеяная Мирра Андреева.

Даяна Ястремская Джессика Бузас Манейро WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 6
C.Пеклов
Таке враження,що хотіла пошвидше закінчити матч й побігти по своїм більш важливим справам.Тренер Ману мабуть не тренує її між турнірами.Абсолютна нестабільна гра,відчувається,що не готувалася до турніру...
+3
nickon85
На гала-вечірку красиву сукню вдягла. Все, місію виконано.
+2
mevast
Так чий характер проявила Даяна?
+1
Vlad Holl
Безнадійно недолуга. Три сет пойнта , в кожному з яких були 100% шанси , профукати - це і є гра Даяни. Ніколи і нічого вона не виграє , там в голові пусто і одні гульки. 
+1
Vitaly Kozak
Молода іспанка прогресує, показуючи гарний теніс. Вона явно сильніша за Ястремську. Даяна стала клієнткою Бузас, програвши їй вдруге за рік. Тим, хто гнав на Еліну на Кубку БДК, варто подумати, чи пройшли б ми там Іспанію, якби тоді з Бузас замість Марти зіграла Даяна, а Марта грала б з Бадосою?
-1
Популярные новости
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
26.09.2025, 02:50
Бокс
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
26.09.2025, 05:21 4
Футбол
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 19
Футбол
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
26.09.2025, 08:58 1
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
27.09.2025, 04:26
Бокс
Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
26.09.2025, 12:59 11
Футбол
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 145
Футбол
