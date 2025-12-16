Известно, где выступят Костюк и Ястремская перед стартом Aus Open 2026
Марта и Даяна сыграют на соревнованиях WTA 500 в Аделаиде
Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская заявились на хардовый турнир WTA 500 в Аделаиде, Австралия.
Пятисотник в Аделаиде пройдет на неделе перед стартом Открытого чемпионата Австралии 2026 – с 12 по 17 января.
Сезон Костюк и Ястремская начнут на турнире WTA 500 ва Брисбене (5–11 января).
Из представительниц топ-10 в Аделаиду заявлены Джессика Пегула (WTA 6), Мэдисон Киз (WTA 7), Мирра Андреева (WTA 9) и Екатерина Александрова (WTA 10).
Параллельно соревнованиям в Аделаиде пройдет турнир WTA 250 в Хобарте (Австралия).
