Известно, где выступят Костюк и Ястремская перед стартом Aus Open 2026

Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская заявились на хардовый турнир WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

Пятисотник в Аделаиде пройдет на неделе перед стартом Открытого чемпионата Австралии 2026 – с 12 по 17 января.

Сезон Костюк и Ястремская начнут на турнире WTA 500 ва Брисбене (5–11 января).

Из представительниц топ-10 в Аделаиду заявлены Джессика Пегула (WTA 6), Мэдисон Киз (WTA 7), Мирра Андреева (WTA 9) и Екатерина Александрова (WTA 10).

Параллельно соревнованиям в Аделаиде пройдет турнир WTA 250 в Хобарте (Австралия).