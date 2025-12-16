Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Известно, где выступят Костюк и Ястремская перед стартом Aus Open 2026
WTA
16 декабря 2025, 18:10 |
172
0

Известно, где выступят Костюк и Ястремская перед стартом Aus Open 2026

Марта и Даяна сыграют на соревнованиях WTA 500 в Аделаиде

16 декабря 2025, 18:10 |
172
0
Известно, где выступят Костюк и Ястремская перед стартом Aus Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Даяна Ястремская

Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская заявились на хардовый турнир WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

Пятисотник в Аделаиде пройдет на неделе перед стартом Открытого чемпионата Австралии 2026 – с 12 по 17 января.

Сезон Костюк и Ястремская начнут на турнире WTA 500 ва Брисбене (5–11 января).

Из представительниц топ-10 в Аделаиду заявлены Джессика Пегула (WTA 6), Мэдисон Киз (WTA 7), Мирра Андреева (WTA 9) и Екатерина Александрова (WTA 10).

Параллельно соревнованиям в Аделаиде пройдет турнир WTA 250 в Хобарте (Австралия).

По теме:
ВИДЕО. Костюк и Свитолина прибыли в Бенгалуру на выставочный турнир WTL
Стало известно, где Костюк и Ястремская начнут сезон 2026 года
СОБОЛЕНКО: «Мы не обсуждаем комментарии таких людей, как Марта Костюк»
Марта Костюк Даяна Ястремская WTA Аделаида
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Футбол | 15 декабря 2025, 09:59 3
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»

Президент УАФ – о Яннике Синнере

Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Футбол | 16 декабря 2025, 07:02 8
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо

Бывший президент клуба поддерживает кандидатуру Костюка

Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Футбол | 16.12.2025, 09:33
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Бокс | 16.12.2025, 06:51
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Клуб диктатора выиграл 82 матча подряд в чемпионате и снова завоевал золото
Футбол | 16.12.2025, 14:04
Клуб диктатора выиграл 82 матча подряд в чемпионате и снова завоевал золото
Клуб диктатора выиграл 82 матча подряд в чемпионате и снова завоевал золото
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
15.12.2025, 02:25
Бокс
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
16.12.2025, 08:54 5
Футбол
Тренер чемпиона мира: «Кличко разбогател и не поздравил его, это грустно»
Тренер чемпиона мира: «Кличко разбогател и не поздравил его, это грустно»
15.12.2025, 04:22
Бокс
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
15.12.2025, 16:24
Футбол
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
15.12.2025, 11:26 31
Футбол
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
15.12.2025, 04:02
Бокс
Джозеф Паркер назвал шансы Уайлдера в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уайлдера в бою против Усика
15.12.2025, 03:42
Бокс
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
15.12.2025, 06:42 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем