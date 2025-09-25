Стародубцева завершила выступления в Пекине и покинет топ-100 рейтинга WTA

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 86) завершила выступления на хардовом турнире WTA 100 в Пекине (Китай).

В первом раунде украинка в двух сетах потерпела поражение от представительницы Австралии Айлы Томлянович (WTA 94) за 2 часа и 7 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард, 1/64 финала

Айла Томлянович (Австралия) – Юлия Стародубцева (Украина) – 7:6 (7:1), 6:2

В первой партии Юлия побеждала со счетом 4:0, но не сумела реализовать преимущество.

Стародубцева и Томлянович провели первое очное противостояние.

Юлия не сумела защитить очки за прошлогодний четвертьфинал на этих кортах и покинет топ-100 в обновленном рейтинге WTA.

Томлянович во втором круге поборется против пятой сеяной Джессики Пегулы из США.

Getty Images/Global Images Ukraine

