Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стародубцева завершила выступления в Пекине и покинет топ-100 рейтинга WTA
WTA
25 сентября 2025, 11:44 | Обновлено 25 сентября 2025, 11:59
279
2

Стародубцева завершила выступления в Пекине и покинет топ-100 рейтинга WTA

Юлия проиграла Айле Томлянович в первом же раунде тысячника в Китае

25 сентября 2025, 11:44 | Обновлено 25 сентября 2025, 11:59
279
2
Стародубцева завершила выступления в Пекине и покинет топ-100 рейтинга WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 86) завершила выступления на хардовом турнире WTA 100 в Пекине (Китай).

В первом раунде украинка в двух сетах потерпела поражение от представительницы Австралии Айлы Томлянович (WTA 94) за 2 часа и 7 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард, 1/64 финала

Айла Томлянович (Австралия) – Юлия Стародубцева (Украина) – 7:6 (7:1), 6:2

В первой партии Юлия побеждала со счетом 4:0, но не сумела реализовать преимущество.

Стародубцева и Томлянович провели первое очное противостояние.

Юлия не сумела защитить очки за прошлогодний четвертьфинал на этих кортах и покинет топ-100 в обновленном рейтинге WTA.

Томлянович во втором круге поборется против пятой сеяной Джессики Пегулы из США.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Стала известна первая соперница Костюк на супертурнире WTA 1000 в Пекине
Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Прогноз на матч WTA 1000 в Пекине
Юлия Стародубцева Айла Томлянович WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Футбол | 24 сентября 2025, 19:45 9
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики

Анатолий зарабатывает в команде больше других

Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Футбол | 25 сентября 2025, 06:05 7
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала

В игре осталось всего 5 клубов Украинской Премьер-лиги

«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
Бокс | 25.09.2025, 07:08
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Пекине на 25 сентября
Теннис | 24.09.2025, 20:21
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Пекине на 25 сентября
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Пекине на 25 сентября
Защитника ПСЖ обвинили в изнасиловании. Есть ответ футболиста
Футбол | 25.09.2025, 09:24
Защитника ПСЖ обвинили в изнасиловании. Есть ответ футболиста
Защитника ПСЖ обвинили в изнасиловании. Есть ответ футболиста
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Ну а Сашко тепер буквально в кроці (достатньо виходу в фінал челенджеру) від того, щоб стати четвертою ракеткою України. При тому, що ще недавно була восьмою. Ось це прогрес.
Дівчина, за яку хочеться вболівати, на відміну від.
Ответить
0
introvert
Нарешті. Нарешті місце Стародубцевої в рейтингу відповідатиме рівню її гри. А то аж якось не по собі було, що з таким, з дозволу сказати, тенісом людина перебуває в першій сотні.
І це я ще зробив комплімент, бо взагалі-то вона і на другу цього року не тягне.
Ответить
0
Популярные новости
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
24.09.2025, 21:30 29
Футбол
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
24.09.2025, 12:06 18
Футбол
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
24.09.2025, 06:20
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
24.09.2025, 05:17
Бокс
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
23.09.2025, 22:16 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
23.09.2025, 15:38 4
Футбол
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
24.09.2025, 23:56 9
Футбол
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем