Стародубцева завершила выступления в Пекине и покинет топ-100 рейтинга WTA
Юлия проиграла Айле Томлянович в первом же раунде тысячника в Китае
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 86) завершила выступления на хардовом турнире WTA 100 в Пекине (Китай).
В первом раунде украинка в двух сетах потерпела поражение от представительницы Австралии Айлы Томлянович (WTA 94) за 2 часа и 7 минут.
WTA 1000 Пекин. Хард, 1/64 финала
Айла Томлянович (Австралия) – Юлия Стародубцева (Украина) – 7:6 (7:1), 6:2
В первой партии Юлия побеждала со счетом 4:0, но не сумела реализовать преимущество.
Стародубцева и Томлянович провели первое очное противостояние.
Юлия не сумела защитить очки за прошлогодний четвертьфинал на этих кортах и покинет топ-100 в обновленном рейтинге WTA.
Томлянович во втором круге поборется против пятой сеяной Джессики Пегулы из США.
