Свентек снова испекла баранку в Пекине и досрочно вышла в 1/8 финала
Камила Осорио после проигранного сета 0:6 в матче с Игой решила не продолжать борьбу
Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.
В третьем раунде полька одержала победу над представительницей Колумбии Камилы Осорио (WTA 83). Ига взяла первый сет за 35 минут, после чего соперница снялась с поединка.
WTA 1000 Пекин. Хард, 1/16 финала
Ига Свентек (Польша) [1] – Камила Осорио (Колумбия) – 6:0, RET., Осорио
Осорио отказалась продолжать борьбу из-за проблем с правым бедром / областью живота.
Ига провела второе очное противостояние с Камилой. В 2023 году полька во втором круге Australian Open одолела Осорио.
Свентек выиграла 35-й сет со счетом 6:0 на тысячниках. В прошлом матче в Пекине Ига одолела Юань Юэ 6:0, 6:3.
Следующей оппоненткой Свентек будет 16-я сеаная Эмма Наварро.
