Свентек снова испекла баранку в Пекине и досрочно вышла в 1/8 финала

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.

В третьем раунде полька одержала победу над представительницей Колумбии Камилы Осорио (WTA 83). Ига взяла первый сет за 35 минут, после чего соперница снялась с поединка.

WTA 1000 Пекин. Хард, 1/16 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Камила Осорио (Колумбия) – 6:0, RET., Осорио

Осорио отказалась продолжать борьбу из-за проблем с правым бедром / областью живота.

Ига провела второе очное противостояние с Камилой. В 2023 году полька во втором круге Australian Open одолела Осорио.

Свентек выиграла 35-й сет со счетом 6:0 на тысячниках. В прошлом матче в Пекине Ига одолела Юань Юэ 6:0, 6:3.

Следующей оппоненткой Свентек будет 16-я сеаная Эмма Наварро.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine