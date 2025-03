Осака в Индиан-Уэллс провела первый матч после Australian Open 2025

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака (Япония, WTA 56) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1/64 финала японка в двух сетах проиграла Камиле Осорио (Колумбия, WTA 53) за 1 час и 30 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/64 финала

Камила Осорио (Колумбия) – Наоми Осака (Япония) – 6:4, 6:4

В финальном, 10-м гейме второй партии Наоми не реализовала три брейк-поинта с 0:40.

Это была вторая встреча соперниц. Счет в очных противостояниях стал равным, 1:1.

Для Осаки это был первый матч с Australian Open 2025, где она отказалась продолжать борьбу против Белинды Бенчич в 1/16 финала после проигранного первого сета из-за травмы мышц живота.

В 2018 году Наоми выиграла трофей на кортах Индиан-Уэллс.

Следующей соперницей Осорио будет 22-я сеяная Клара Таусон из Дании.

Osorio Soars ⭐️@CamiOsorioTenis knocks out Osaka 6-4, 6-4 to win her first match at Indian Wells!#TennisParadise pic.twitter.com/zpYXeJ9iZq