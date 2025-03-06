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  4. Осака в Индиан-Уэллс провела первый матч после Australian Open 2025
WTA
06 марта 2025, 05:44 | Обновлено 06 марта 2025, 06:34
209
0

Осака в Индиан-Уэллс провела первый матч после Australian Open 2025

Наоми в 1-м раунде тысячника уступила Камиле Осорио в двух сетах

06 марта 2025, 05:44 | Обновлено 06 марта 2025, 06:34
209
0
Осака в Индиан-Уэллс провела первый матч после Australian Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака (Япония, WTA 56) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1/64 финала японка в двух сетах проиграла Камиле Осорио (Колумбия, WTA 53) за 1 час и 30 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/64 финала

Камила Осорио (Колумбия) – Наоми Осака (Япония) – 6:4, 6:4

В финальном, 10-м гейме второй партии Наоми не реализовала три брейк-поинта с 0:40.

Это была вторая встреча соперниц. Счет в очных противостояниях стал равным, 1:1.

Для Осаки это был первый матч с Australian Open 2025, где она отказалась продолжать борьбу против Белинды Бенчич в 1/16 финала после проигранного первого сета из-за травмы мышц живота.

В 2018 году Наоми выиграла трофей на кортах Индиан-Уэллс.

Следующей соперницей Осорио будет 22-я сеяная Клара Таусон из Дании.

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Камила Осорио Наоми Осака WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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