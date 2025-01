Суперкамбек в первом сете. Матч Aus Open Осака – Бенчич завершен досрочно

17 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 состоялся матч 1/16 финала между Наоми Осакой (Япония, WTA 51) и Белиндой Бенчич (Швейцария, WTA 294).

В первом сете Осака побеждала 5:2, при 5:3 подавала на партию и даже повела 30:0. Но Белинда оформил крутой камбек и забрала стартовую партию на тай-брейке. После Наоми отказалась продолжать поединок – японка снялась из-за травмы.

Australian Open 2025. 1/16 финала

Наоми Осака (Япония) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:7 (3:7), RET., Осака

Наоми не сумела продолжить встречу из-за травмы мышц живота. Перед Aus Open японка по этой же причине снялась с финального матча WTA 250 в Окленде против Клары Таусон, где выиграла первый сет.

Осака и Бенчич провели шестое очное противостояние. Швейцарка одержала четвертую победу.

Бенчич третий раз в карьере вышла в 4-й раунд Australian Open. Это ее лучший результат на кортах Мельбурна. Ранее она вылетала из австралийского мейджора на этой стадии в 2016 и 2023 годах.

За место в четвертьфинале АО-2025 Бенчич сыграет против победительницы матча Коко Гауфф – Лейла Фернандес.

A sad ending to a great contest.



Naomi Osaka is forced to retire against Bencic.



We wish you a speedy recovery, and we can't wait to see you back on the court soon, Naomi 💙#AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/HeWQA07Jg2