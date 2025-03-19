ВИДЕО. Как отдыхает Джорджина Родригес. Роналду организовал ей поездку

Жена Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, поделилась видео с отдыха семьи на горнолыжном курорте.

Все члены семьи Криштиану Роналду наслаждаются отличной погодой и лыжами.

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Вероятно, эту поездку организовал сам футболист.

Такой отдых сблизил семью и подарил много ярких эмоций.