Другие новости19 марта 2025, 03:08 |
99
0
ВИДЕО. Как отдыхает Джорджина Родригес. Роналду организовал ей поездку
Джорджина Родригес наслаждается мини-отпуском
19 марта 2025, 03:08 |
99
0
Жена Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, поделилась видео с отдыха семьи на горнолыжном курорте.
Все члены семьи Криштиану Роналду наслаждаются отличной погодой и лыжами.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Вероятно, эту поездку организовал сам футболист.
Такой отдых сблизил семью и подарил много ярких эмоций.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 18 марта 2025, 08:22 6
Украинский боксер рассказал о первом поцелуе с Екатериной
Волейбол | 18 марта 2025, 23:00 3
Президент ФВУ в интервью Sport.ua – об украинском волейболе на четвертом году полномасштабки
Футбол | 18.03.2025, 07:45
Футбол | 19.03.2025, 01:00
Футбол | 18.03.2025, 09:33
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.03.2025, 04:23 6
17.03.2025, 09:01 3
18.03.2025, 09:09 1
Футбол
17.03.2025, 00:58 7
17.03.2025, 19:54 15
17.03.2025, 11:31
17.03.2025, 11:12 5