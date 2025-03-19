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19 марта 2025, 03:08 |
99
0

ВИДЕО. Как отдыхает Джорджина Родригес. Роналду организовал ей поездку

Джорджина Родригес наслаждается мини-отпуском

19 марта 2025, 03:08 |
99
0
ВИДЕО. Как отдыхает Джорджина Родригес. Роналду организовал ей поездку
Instagram. Джорджина Родригес и дети

Жена Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, поделилась видео с отдыха семьи на горнолыжном курорте.

Все члены семьи Криштиану Роналду наслаждаются отличной погодой и лыжами.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Вероятно, эту поездку организовал сам футболист.

Такой отдых сблизил семью и подарил много ярких эмоций.

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видео lifestyle Криштиану Роналду Джорджина Родригес
Максим Лапченко Источник: Instagram
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