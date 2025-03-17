Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны

Руководство «Манчестер Сити» готовится к прощанию с испанским тренером Пепом Гвардиолой из-за неудовлетворительных результатов.

Боссы «горожан» уже начали поиски нового главного тренера. По информации E-noticies, руководство английского клуба остановилось на кандидатуре легендарного экс-футболиста «Барселоны» и сборной Испании Сеска Фабрегаса. Сейчас Фабрегас возглавляет итальянский «Комо», а уже летом «Манчестер Сити» приложит максимум усилий, чтобы переманить испанского тренера.

Ранее наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов 2024/25.