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  4. Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Испания
17 марта 2025, 03:45 |
482
1

Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны

Английский клуб готовится возглавить Сеск Фабрегас

17 марта 2025, 03:45 |
482
1
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фабрегас

Руководство «Манчестер Сити» готовится к прощанию с испанским тренером Пепом Гвардиолой из-за неудовлетворительных результатов.

Боссы «горожан» уже начали поиски нового главного тренера. По информации E-noticies, руководство английского клуба остановилось на кандидатуре легендарного экс-футболиста «Барселоны» и сборной Испании Сеска Фабрегаса. Сейчас Фабрегас возглавляет итальянский «Комо», а уже летом «Манчестер Сити» приложит максимум усилий, чтобы переманить испанского тренера.

Ранее наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов 2024/25.

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Сеск Фабрегас Пеп Гвардиола Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига назначение тренера
Дмитрий Олейник Источник: E-Notícies
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apepa
Выбросили Пепу на улицу. Кто же его теперь подберёт беднягу??
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