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  4. Четко и прямо. Флик указал 3 игрокам Барселоны на дверь
Испания
16 марта 2025, 14:43 |
1413
0

Четко и прямо. Флик указал 3 игрокам Барселоны на дверь

Немецкий коуч не рассчитывает на Иньяки Пенью, Ансу Фати и Пабло Торре

16 марта 2025, 14:43 |
1413
0
Четко и прямо. Флик указал 3 игрокам Барселоны на дверь
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик указал на дверь трем игрокам команды, сообщает El Nacional.

По информации источника, 59-летний специалист не рассчитывает на трех испанцев: голкипера Иньяки Пенью, нападающего Ансу Фати и полузащитника Пабло Торре.

В ближайшее время все три футболиста могут начать икать новые клубы, а возможно и подписывать контракты. Флик хочет иметь более компактный и конкурентный состав.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» рискует потерять Ямала.

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Иньяки Пенья Барселона Ханс-Дитер Флик Ансу Фати Пабло Торре трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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