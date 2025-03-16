Испания16 марта 2025, 14:43 |
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Четко и прямо. Флик указал 3 игрокам Барселоны на дверь
Немецкий коуч не рассчитывает на Иньяки Пенью, Ансу Фати и Пабло Торре
16 марта 2025, 14:43 |
1413
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик указал на дверь трем игрокам команды, сообщает El Nacional.
По информации источника, 59-летний специалист не рассчитывает на трех испанцев: голкипера Иньяки Пенью, нападающего Ансу Фати и полузащитника Пабло Торре.
В ближайшее время все три футболиста могут начать икать новые клубы, а возможно и подписывать контракты. Флик хочет иметь более компактный и конкурентный состав.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» рискует потерять Ямала.
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