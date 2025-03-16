Четко и прямо. Флик указал 3 игрокам Барселоны на дверь

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик указал на дверь трем игрокам команды, сообщает El Nacional.

По информации источника, 59-летний специалист не рассчитывает на трех испанцев: голкипера Иньяки Пенью, нападающего Ансу Фати и полузащитника Пабло Торре.

В ближайшее время все три футболиста могут начать икать новые клубы, а возможно и подписывать контракты. Флик хочет иметь более компактный и конкурентный состав.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» рискует потерять Ямала.