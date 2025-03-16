Барселона рискует потерять Ямала. Агент Ламина предупредил Лапорту
Клубы из Саудовской Аравии нацелились на трансфер испанского вингера
Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямал привлекает внимание клубов из чемпионата Саудовской Аравии, сообщает El Nacional.
По информации источника, игроку готовы предложить многомилионные контракты. Агент Ламина Жорже Мендеш предупредил президента «сине-гранатовых» Жоана Лапорту о интересе со стороны представителей Ближнего Востока.
Сам игрок намерен остаться в Каталонии, а после того, как ему исполнится 18, с ним планируют продлить контракт.
Ранее сообщалось о том, что у Лапорты есть план по суперзвезде из Мадрида.
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