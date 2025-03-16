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  4. У Лапорты есть план по суперзвезде из Мадрида. Речь о 150 миллионах евро
Испания
16 марта 2025, 12:18 |
929
0

У Лапорты есть план по суперзвезде из Мадрида. Речь о 150 миллионах евро

Хулиан Альварес привлекает внимание каталонской «Барселоны»

16 марта 2025, 12:18 |
929
0
У Лапорты есть план по суперзвезде из Мадрида. Речь о 150 миллионах евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

У президента каталонской «Барселоны» Жоана Лапорты есть план трансфера одного из лучших нападающих мира в клуб, сообщает EL Nacional.

По информации источника, внутри и снаружи клуба в составе команды хотят видеть аргентинского страйкера мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса. Аргентинец проводит выдающийся сезон и его подписание обойдется в сумму около 150 миллионов евро, которая сейчас неподъемна для «сине-гранатовых».

Лапорта понимает, что Хулиан идеально подойдет проекту «Барселоны», потому его план следующий: дождаться, когда Роберт Левандовски покинет клуб, восстановить финансовую стабильность и ворваться в гонку за Альвареса.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готовит предложение по суперзвезде из АПЛ.

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Хулиан Альварес Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги Барселона Жоан Лапорта Роберт Левандовски
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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