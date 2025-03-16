У Лапорты есть план по суперзвезде из Мадрида. Речь о 150 миллионах евро

У президента каталонской «Барселоны» Жоана Лапорты есть план трансфера одного из лучших нападающих мира в клуб, сообщает EL Nacional.

По информации источника, внутри и снаружи клуба в составе команды хотят видеть аргентинского страйкера мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса. Аргентинец проводит выдающийся сезон и его подписание обойдется в сумму около 150 миллионов евро, которая сейчас неподъемна для «сине-гранатовых».

Лапорта понимает, что Хулиан идеально подойдет проекту «Барселоны», потому его план следующий: дождаться, когда Роберт Левандовски покинет клуб, восстановить финансовую стабильность и ворваться в гонку за Альвареса.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готовит предложение по суперзвезде из АПЛ.