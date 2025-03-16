Барселона готовит предложение по суперзвезде из АПЛ. Есть два варианта

Шведский нападающий «Ньюкасла» Александер Исак привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает Fichajes.

По информации источника, в Испании шведа рассматривают как замену Роберта Левандовски.

За 25-летнего футболиста в Англии требуют более 110 миллионов евро, который «Барселона» заплатить не может, потому «сине-гранатовые» рассматривают предложение в размере 65 миллионов евро с отсроченными платежами, которые могут «добить» общую сумму до 110 миллионов, либо же предложить 65 миллионов + 2 игроков, один из которых перейдет на постоянной основе, а второй будет арендован на один сезон.

Ранее сообщалось о том, что раздевалка «Барселоны» наложила вето на трансфер мечты Флика.