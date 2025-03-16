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  4. Разногласие. Раздевалка Барселоны наложила вето на трансфер мечты Флика
Испания
16 марта 2025, 10:20 |
374
0

Разногласие. Раздевалка Барселоны наложила вето на трансфер мечты Флика

Игроки испанского гранда не хотят видеть в команде Джонатана Та

16 марта 2025, 10:20 |
374
0
Разногласие. Раздевалка Барселоны наложила вето на трансфер мечты Флика
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Та

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик хотел бы видеть в команд немецкого защитника «Байера» Джонтана Та, сообщает El Nacional.

По информации источника, 59-летний специалиста, который имеет опыт работы с 28-летним немцем в сборной Германии, рассчитывает на его переезд в Каталонию летом в качестве свободного агента, но раздевалка «сине-гранатовых» не хочет видеть игрока в команде, считая, что он не подходит под стиль команды.

Флику придется решать присоединится ли Джонатан к команде.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» попытается украсть одного из лучших игроков мира у «Реала».

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Барселона трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Байер Ханс-Дитер Флик Джонатан Та
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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