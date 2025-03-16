Разногласие. Раздевалка Барселоны наложила вето на трансфер мечты Флика
Игроки испанского гранда не хотят видеть в команде Джонатана Та
Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик хотел бы видеть в команд немецкого защитника «Байера» Джонтана Та, сообщает El Nacional.
По информации источника, 59-летний специалиста, который имеет опыт работы с 28-летним немцем в сборной Германии, рассчитывает на его переезд в Каталонию летом в качестве свободного агента, но раздевалка «сине-гранатовых» не хочет видеть игрока в команде, считая, что он не подходит под стиль команды.
Флику придется решать присоединится ли Джонатан к команде.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» попытается украсть одного из лучших игроков мира у «Реала».
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