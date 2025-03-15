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  4. Барселона попытается украсть одного из лучших игроков мира у Реала
Испания
15 марта 2025, 17:18 |
1004
0

Барселона попытается украсть одного из лучших игроков мира у Реала

Каталонский гранд нацелился на трансфер Трент Александера-Арнольда

15 марта 2025, 17:18 |
1004
0
Барселона попытается украсть одного из лучших игроков мира у Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Каталонская «Барселона» нацелилась на трансфер английского фулбека «Ливерпуля» Трента Алекснадера-Арнольда, сообщает El Nacional.

По информации источника, испанский гранд намерен попытаться подписать 26-летнего футболиста, чей контракт с «Ливерпулем» истекает уже этим летом.

Спортивный директор каталонского клуба клуба Деку намерен убедить Трента не подписывать контракт с мадридским «Реалом», который максимально близок к тому, чтобы завершить подписание англичанина. Александеру-Арнольду придется выбирать между Каталонией и Мадридом.

Ранее сообщалось о том, что в «Реале» устали от суперзвезды.

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Трент Александер-Арнольд Реал Мадрид Барселона Деку трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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