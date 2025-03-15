Барселона попытается украсть одного из лучших игроков мира у Реала
Каталонский гранд нацелился на трансфер Трент Александера-Арнольда
Каталонская «Барселона» нацелилась на трансфер английского фулбека «Ливерпуля» Трента Алекснадера-Арнольда, сообщает El Nacional.
По информации источника, испанский гранд намерен попытаться подписать 26-летнего футболиста, чей контракт с «Ливерпулем» истекает уже этим летом.
Спортивный директор каталонского клуба клуба Деку намерен убедить Трента не подписывать контракт с мадридским «Реалом», который максимально близок к тому, чтобы завершить подписание англичанина. Александеру-Арнольду придется выбирать между Каталонией и Мадридом.
Ранее сообщалось о том, что в «Реале» устали от суперзвезды.
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