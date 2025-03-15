Барселона попытается украсть одного из лучших игроков мира у Реала

Каталонская «Барселона» нацелилась на трансфер английского фулбека «Ливерпуля» Трента Алекснадера-Арнольда, сообщает El Nacional.

По информации источника, испанский гранд намерен попытаться подписать 26-летнего футболиста, чей контракт с «Ливерпулем» истекает уже этим летом.

Спортивный директор каталонского клуба клуба Деку намерен убедить Трента не подписывать контракт с мадридским «Реалом», который максимально близок к тому, чтобы завершить подписание англичанина. Александеру-Арнольду придется выбирать между Каталонией и Мадридом.

Ранее сообщалось о том, что в «Реале» устали от суперзвезды.