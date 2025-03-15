«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
Поведение Винисиуса надоело товарищам по команде
В раздевалке мадридского «Реала» возникли проблемы, сообщает Sport.es.
По информации источника, после матча «сливочных» с мадридским «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, в ходе которого Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем поконфликтовали из-за того, что первый потерял мяч. После матча один из игроков «Реала» заявил о том, что «Мы не собираемся тратить на него (прим. – Винисиуса) ни секунды».
Винисуис потерял уважение в раздевалке из-за своего провокационного поведения по отношению к соперника и партнерам. Он требует более высокой зарплаті ибо считает себя лучшим в команде и верит, что именно он принес клубу победу в Лиге чемпионов сезона 2023/24. Единственный, кто поддерживает Винисиуса – главный тренер команды Карло Анчелотти. Сам футболист все же намерен остаться в Мадриде, несмотря на все проблемы.
Ранее сообщалось о том, что Куртуа и Мбаппе могут пропустить следующий матч «Реала».
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