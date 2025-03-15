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Испания
15 марта 2025, 16:10 | Обновлено 15 марта 2025, 16:11
4453
4

«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды

Поведение Винисиуса надоело товарищам по команде

15 марта 2025, 16:10 | Обновлено 15 марта 2025, 16:11
4453
4
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

В раздевалке мадридского «Реала» возникли проблемы, сообщает Sport.es.

По информации источника, после матча «сливочных» с мадридским «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, в ходе которого Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем поконфликтовали из-за того, что первый потерял мяч. После матча один из игроков «Реала» заявил о том, что «Мы не собираемся тратить на него (прим. – Винисиуса) ни секунды».

Винисуис потерял уважение в раздевалке из-за своего провокационного поведения по отношению к соперника и партнерам. Он требует более высокой зарплаті ибо считает себя лучшим в команде и верит, что именно он принес клубу победу в Лиге чемпионов сезона 2023/24. Единственный, кто поддерживает Винисиуса – главный тренер команды Карло Анчелотти. Сам футболист все же намерен остаться в Мадриде, несмотря на все проблемы.

Ранее сообщалось о том, что Куртуа и Мбаппе могут пропустить следующий матч «Реала».

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Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Реал Мадрид Атлетико Мадрид Лига чемпионов Карло Анчелотти
Даниил Кирияка Источник: Sport.es
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Комментарии 4
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Victor673256ua
Дуже не сподобалась поведінка Вінісіуса після серії пенальті з Атлетіко. А потім він скаржиться на відношення з боку вболівальників.
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0
Saar
лошара
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0
WalterBlack
"незважаючи на всі проблеми", при тому що головна проблема в Мадриді це сам Вінісіус))
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-1
Dysear
давно мали продавати цього провокатора, такі як він не грають на високому рівні довгий час, декілька років і про нього всі забудуть
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-1
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