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Испания
15 марта 2025, 13:43 | Обновлено 15 марта 2025, 14:11
874
1

Шанс для Лунина? Куртуа и Мбаппе могут пропустить следующий матч Реала

Карло Анчелоти сможет рассчитывать всего на 18 полевых футболистов

15 марта 2025, 13:43 | Обновлено 15 марта 2025, 14:11
874
1
Шанс для Лунина? Куртуа и Мбаппе могут пропустить следующий матч Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

15 марта состоится матч 28-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Вильярреал» и мадридский «Реал».

Сообщается, что наставник «сливочных» Карло Анчелотти столкнулся с проблемами при выборе состава на предстоящий матч из-за изнурительного противостояния в Лиге чемпионов.

С одной стороны, в клубе много травмированных игроков – Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Дани Себальос, Хесус Вальехо и Ферлан Менди – не смогут сыграть против «Вильярреала».

Кроме этого, несколько игроков не полностью восстановились и могут оказаться на скамейке запасных из-за усталости и напряженного графика. Это Рюдигер, Вальверде, Асенсио, Куртуа и Мбаппе. В этом случае на поле выйдут игроки ближайшего резерва – Лунин, Алаба, Камавинга, Васкес и Диас.

С другой стороны, Анчелотти понимает, что «Вильярреал» – сильный соперник, который занимает пятое место в чемпионате и может отобрать важные баллы в борьбе за титул. Наставник мадридского клуба пока не определился со стартовым составом на матч – окончательное решение он будет принимать после того, как оценит физическое состояние футболистов основной обоймы.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Вильярреал Вильярреал - Реал Андрей Лунин Тибо Куртуа Килиан Мбаппе
Николай Титюк Источник: Madrid Universal
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Artem_Ponomar
мені здається давно вже можна перестати називати це шансом, незалежно від того як круто зіграє Лунін, він все одно не буде основним
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