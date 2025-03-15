Шанс для Лунина? Куртуа и Мбаппе могут пропустить следующий матч Реала

15 марта состоится матч 28-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Вильярреал» и мадридский «Реал».

Сообщается, что наставник «сливочных» Карло Анчелотти столкнулся с проблемами при выборе состава на предстоящий матч из-за изнурительного противостояния в Лиге чемпионов.

С одной стороны, в клубе много травмированных игроков – Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Дани Себальос, Хесус Вальехо и Ферлан Менди – не смогут сыграть против «Вильярреала».

Кроме этого, несколько игроков не полностью восстановились и могут оказаться на скамейке запасных из-за усталости и напряженного графика. Это Рюдигер, Вальверде, Асенсио, Куртуа и Мбаппе. В этом случае на поле выйдут игроки ближайшего резерва – Лунин, Алаба, Камавинга, Васкес и Диас.

С другой стороны, Анчелотти понимает, что «Вильярреал» – сильный соперник, который занимает пятое место в чемпионате и может отобрать важные баллы в борьбе за титул. Наставник мадридского клуба пока не определился со стартовым составом на матч – окончательное решение он будет принимать после того, как оценит физическое состояние футболистов основной обоймы.