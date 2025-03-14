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Испания
14 марта 2025, 19:40 |
972
2

«Матч окончен». Анчелотти высказался о скандальном пенальти в ЛЧ

Тренер Реала считает, что правила нужно уважать

14 марта 2025, 19:40 |
972
2
«Матч окончен». Анчелотти высказался о скандальном пенальти в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник Реала Карло Анчелотти не стал вдаваться в обсуждения спорного момента в серии пенальти матча Лиги чемпионов против Атлетико, когда гол форварда Хулиана Альвареса не засчитали из-за двойного касания к мячу.

Реал вышел в четвертьфинал.

«Я этих обсуждений не воспринимаю. Для нас матч окончен. Мы рады, что Реал вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. А все, что окружает эту игру... Мы уже думаем о следующем матче».

«Правило двойного касания при пенальти? Не знаю, нужно ли его менять. Я этим не занимаюсь, но есть правило, которое нужно уважать», – сказал Анчелотти.

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Атлетико Мадрид пенальти Реал Мадрид Лига чемпионов Атлетико - Реал Мадрид Карло Анчелотти
Иван Зинченко Источник: AS
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Комментарии 2
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valerafan1
Якби Реалу такий м"яч не зарахували то був би грандіозний скандал. Анчелотті з трусів би вистрибнув і кричав би що УЕФА та ФІФА мафія.
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