«Матч окончен». Анчелотти высказался о скандальном пенальти в ЛЧ

Наставник Реала Карло Анчелотти не стал вдаваться в обсуждения спорного момента в серии пенальти матча Лиги чемпионов против Атлетико, когда гол форварда Хулиана Альвареса не засчитали из-за двойного касания к мячу.

Реал вышел в четвертьфинал.

«Я этих обсуждений не воспринимаю. Для нас матч окончен. Мы рады, что Реал вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. А все, что окружает эту игру... Мы уже думаем о следующем матче».

«Правило двойного касания при пенальти? Не знаю, нужно ли его менять. Я этим не занимаюсь, но есть правило, которое нужно уважать», – сказал Анчелотти.