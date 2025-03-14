«Матч окончен». Анчелотти высказался о скандальном пенальти в ЛЧ
Тренер Реала считает, что правила нужно уважать
Наставник Реала Карло Анчелотти не стал вдаваться в обсуждения спорного момента в серии пенальти матча Лиги чемпионов против Атлетико, когда гол форварда Хулиана Альвареса не засчитали из-за двойного касания к мячу.
Реал вышел в четвертьфинал.
«Я этих обсуждений не воспринимаю. Для нас матч окончен. Мы рады, что Реал вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. А все, что окружает эту игру... Мы уже думаем о следующем матче».
«Правило двойного касания при пенальти? Не знаю, нужно ли его менять. Я этим не занимаюсь, но есть правило, которое нужно уважать», – сказал Анчелотти.
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