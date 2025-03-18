В ЛНЗ объяснили, почему не продали Яшари зимой. Дело не в деньгах

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Андрей Колесник рассказал, почему «фиолетовые» не продали Мухаррема Яшари в зимнее трансферное окно.

«Информация соответствовала действительности, и на столе у ​​президента было предложение. Мы видим в нем нераскрытый потенциал в Украине. Как минимум, к лету он будет игроком ЛНЗ. Мы на него надеемся и желаем, чтобы он еще прибавил в своем уровне, потому что он еще не полностью раскрылся», – сказал Колесник.

Зимой в Яшаре было предложение от австрийского ЛАСКа, но руководство «фиолетовых» отказалось продавать своего лидера. Согласно данным Transfermarkt, трансферная стоимость Яшари составляет 900 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что игрок ЛНЗ, который выступает за сборную Украины, отказался от перехода в Шахтер.