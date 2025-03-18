Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В ЛНЗ объяснили, почему не продали Яшари зимой. Дело не в деньгах
Украина. Премьер лига
18 марта 2025, 11:53 | Обновлено 18 марта 2025, 11:57
301
0

В ЛНЗ объяснили, почему не продали Яшари зимой. Дело не в деньгах

Андрей Колесник считает, что Мухаррем поможет «фиолетовым»

18 марта 2025, 11:53 | Обновлено 18 марта 2025, 11:57
301
0
В ЛНЗ объяснили, почему не продали Яшари зимой. Дело не в деньгах
Getty Images/Global Images Ukraine. Мухаррем Яшари

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Андрей Колесник рассказал, почему «фиолетовые» не продали Мухаррема Яшари в зимнее трансферное окно.

«Информация соответствовала действительности, и на столе у ​​президента было предложение. Мы видим в нем нераскрытый потенциал в Украине. Как минимум, к лету он будет игроком ЛНЗ. Мы на него надеемся и желаем, чтобы он еще прибавил в своем уровне, потому что он еще не полностью раскрылся», – сказал Колесник.

Зимой в Яшаре было предложение от австрийского ЛАСКа, но руководство «фиолетовых» отказалось продавать своего лидера. Согласно данным Transfermarkt, трансферная стоимость Яшари составляет 900 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что игрок ЛНЗ, который выступает за сборную Украины, отказался от перехода в Шахтер.

По теме:
Экс-игрок Динамо: «Леоненко – форвард от Бога. Просто фантастика»
Никакой уверенности. 3 суперзвезды приняли решение английский гранд
Украинский Холанд покинет Байер. Известен новый клуб Степанова
Мухаррем Яшари ЛАСК чемпионат Австрии по футболу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Андрей Колесник (футбол) трансферы УПЛ трансферы
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чернополосица туринских «зебр»: куча работы для Тьяго Мотты
Футбол | 18 марта 2025, 11:57 0
Чернополосица туринских «зебр»: куча работы для Тьяго Мотты
Чернополосица туринских «зебр»: куча работы для Тьяго Мотты

«Ювентус» потерпел два подряд сухих поражения с крупным счетом в серии А

Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»
Бокс | 18 марта 2025, 08:22 4
Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»
Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»

Украинский боксер рассказал о первом поцелуе с Екатериной

ВИДЕО. Боксер c весом 180 кг сенсационно одолел непобежденного фаворита
Бокс | 17.03.2025, 18:35
ВИДЕО. Боксер c весом 180 кг сенсационно одолел непобежденного фаворита
ВИДЕО. Боксер c весом 180 кг сенсационно одолел непобежденного фаворита
Гранд нацелился на трансфер Ямала. Серьезное давление и риск
Футбол | 17.03.2025, 14:32
Гранд нацелился на трансфер Ямала. Серьезное давление и риск
Гранд нацелился на трансфер Ямала. Серьезное давление и риск
Стародубцева сыграет с экс-первой ракеткой в 1/64 финала турнира в Майами
Теннис | 18.03.2025, 05:01
Стародубцева сыграет с экс-первой ракеткой в 1/64 финала турнира в Майами
Стародубцева сыграет с экс-первой ракеткой в 1/64 финала турнира в Майами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
17.03.2025, 07:41 7
Бокс
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
16.03.2025, 13:30 11
Футбол
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
17.03.2025, 21:40 8
Футбол
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
16.03.2025, 18:31 14
Футбол
Ломаченко впервые за долгое время появился на публике. Вернулся в Украину
Ломаченко впервые за долгое время появился на публике. Вернулся в Украину
17.03.2025, 00:58 6
Бокс
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
17.03.2025, 11:12 5
Футбол
Тибо КУРТУА: «Это неуважение к Реалу»
Тибо КУРТУА: «Это неуважение к Реалу»
16.03.2025, 08:20 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем