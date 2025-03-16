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  4. Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Украина. Премьер лига
16 марта 2025, 09:17 |
8573
2

Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»

Жена Александра Усика рассказала о ведении бизнеса

16 марта 2025, 09:17 |
8573
2
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Getty Images/Global Images Ukraine. Екатерина Усик

Жена чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Екатерина рассказала, как ведет семейный бизнес, вспомнив бывшего футболиста киевского «Динамо» Артема Милевского.

«Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Артема Милевского, когда есть деньги, какие-то планы и все возле тебя трутся, а действительно хотят обмануть, и в итоге ты остаешься ни с чем. Кроме Милевского есть много подобных примеров в боксе, да и вообще, в мире. Я так не желаю.

Я работаю только с теми людьми, которых давно знаю, и с которыми у меня давно были проекты, которые ценят работу Саши. Хотя у нас было много, так сказать приблуд, из-за которых мы теряли средства, а это больше миллиона долларов», – сказала Екатерина.

Ранее жена Александра Усика Екатерина рассказала, насколько важно боксеру то, чтобы она присутствовала на каждом его бою.

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Екатерина Усик Александр Усик Артем Милевский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Слава Демин
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MaximusOne
Успішний фінансовий менеджер Катя, лишилося тільки книжку випустити. "Як вдало знайти мужика, і народити дітей від нього". success story.
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