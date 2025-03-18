Экс-игрок Динамо: «Леоненко – форвард от Бога. Просто фантастика»
Сергей Мизин расхвалил одиозного форварда
Украинский полузащитник Сергей Мизин, в свое время игравший за киевское «Динамо», расхвалил бывшего форварда киевского клуба Виктора Леоненко.
«Леоненко пришел в Динамо чуть позже. Впервые я его увидел, когда мы уехали во Владикавказ. Там проходили финальные игры Кубка динамовских команд. Помню, вечером мы пошли на футбол. Играли местный Спартак, тренировавший Газзаев, и Геолог из Тюмени. В этой игре Леон забил красивый гол, и я еще тогда запомнил его фамилию.
Что я могу сказать? Леоненко – это форвард от Бога. На поле он все умел. Бил с обеих ног, хорошо играл головой. При этом у него была взрывная скорость. Как он принимал мячи, как убегал от защитников – просто фантастика», – сказал Мизин.
Виктор Леоненко провел в составе киевского «Динамо» 98 матчей, в которых забил 61 гол. Также в активе нападающего 14 поединков и шесть забитых мячей в составе сборной Украины.
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