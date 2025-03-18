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  4. Экс-игрок Динамо: «Леоненко – форвард от Бога. Просто фантастика»
Украина. Премьер лига
18 марта 2025, 12:36 |
451
1

Экс-игрок Динамо: «Леоненко – форвард от Бога. Просто фантастика»

Сергей Мизин расхвалил одиозного форварда

18 марта 2025, 12:36 |
451
1
Экс-игрок Динамо: «Леоненко – форвард от Бога. Просто фантастика»
ФК Динамо Киев. Виктор Леоненко

Украинский полузащитник Сергей Мизин, в свое время игравший за киевское «Динамо», расхвалил бывшего форварда киевского клуба Виктора Леоненко.

«Леоненко пришел в Динамо чуть позже. Впервые я его увидел, когда мы уехали во Владикавказ. Там проходили финальные игры Кубка динамовских команд. Помню, вечером мы пошли на футбол. Играли местный Спартак, тренировавший Газзаев, и Геолог из Тюмени. В этой игре Леон забил красивый гол, и я еще тогда запомнил его фамилию.

Что я могу сказать? Леоненко – это форвард от Бога. На поле он все умел. Бил с обеих ног, хорошо играл головой. При этом у него была взрывная скорость. Как он принимал мячи, как убегал от защитников – просто фантастика», – сказал Мизин.

Виктор Леоненко провел в составе киевского «Динамо» 98 матчей, в которых забил 61 гол. Также в активе нападающего 14 поединков и шесть забитых мячей в составе сборной Украины.

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Сергей Мизин Виктор Леоненко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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Burevestnik
мать Мізін не знає, шо Леоненко добре грав в ДК лише 2,5 сезони, а потім ДК-2, потім ДК-3, безславно закінчив в Закарпатті...
  все через свою звізду, психи, горілочка...
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