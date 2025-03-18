«Не будем говорить». Сабо поделился теориями о допинг-скандале Мудрика
Бывшему главному тренеру сборной Украины жаль звездного вингера
Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал допинг-скандал украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:
«О Мудрике не будем говорить, нам мало известно о том, что там произошло, и как допинг попал в организм. Пишут, что ему подсыпали или уколы какие-то делали. Жаль, конечно, парень постоянно прогрессирует, скоростной».
В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
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