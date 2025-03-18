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  4. «Не будем говорить». Сабо поделился теориями о допинг-скандале Мудрика
Англия
18 марта 2025, 12:48 | Обновлено 18 марта 2025, 13:08
1127
2

«Не будем говорить». Сабо поделился теориями о допинг-скандале Мудрика

Бывшему главному тренеру сборной Украины жаль звездного вингера

18 марта 2025, 12:48 | Обновлено 18 марта 2025, 13:08
1127
2
«Не будем говорить». Сабо поделился теориями о допинг-скандале Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал допинг-скандал украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«О Мудрике не будем говорить, нам мало известно о том, что там произошло, и как допинг попал в организм. Пишут, что ему подсыпали или уколы какие-то делали. Жаль, конечно, парень постоянно прогрессирует, скоростной».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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допинг дисквалификация сборная Украины по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лига наций Михаил Мудрик Челси Йожеф Сабо
Дмитрий Вус Источник: Футбол 24
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Перець
ну дійсно з тою другою пробою якийсь треш коли її нарешті відкриють
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serhiy
Що,не заплатиле ще ,щоб щось попи№діти ? Чекаєш на методичку ?
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