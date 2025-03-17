Рейтинг АТР. Дисквалифицированный Синнер оторвался от Зверева и Алькараса

ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлых двух неделях мужчины разыграли трофей на турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс.

Победитель Мастерса Джек Дрейпер дебютировал в топ-10 и установил личный рекорд. Британец поднялся на седьмое место.

В топ-4 без изменений: Янник Синнер, Александр Зверев, Карлос Алькарас и Тейлор Фритц.

Кроме того, Янник, который был дисквалифицирован на три месяца, сумел не только сохранить отрыв от Зверева и Алькараса, но и увеличить его – на 190 от Зверева и на 600 от Алькараса. В общей сложности Синнер опережает Александра на 3385 очков, а Карлоса – на 4420.

Новак Джокович в обновленной версии рейтинга поднялся на пятое место. Каспер Рууд и Андрей Рублев потеряли по одной позиции, а Даниил Медведев и Стефанос Циципас – по две.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис идет на 46-й строчке.

Топ-10 рейтинга АТР

Первая ракетка Украины Александр Овчаренко утратил две позиции и располагается на 308-м месте.

Особого прогресса у украинцев не видно. Отметим, что Алексей Крутых и Вячеслав Белинский прибавили 6 и 15 строчек соответственно.

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР

В гонке на Итоговый лидером остается Янник Синнер. Второе место у Александра Зверева.

Джек Дрейпер благодаря трофею на кортах Индиан-Уэллс поднялся на третье место.

Гонка на Итоговый турнир