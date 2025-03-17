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ATP
17 марта 2025, 11:42 | Обновлено 17 марта 2025, 12:24
265
0

Рейтинг АТР. Дисквалифицированный Синнер оторвался от Зверева и Алькараса

У украинцев все стабильно, Джек Дрейпер дебютировал в топ-10

17 марта 2025, 11:42 | Обновлено 17 марта 2025, 12:24
265
0
Рейтинг АТР. Дисквалифицированный Синнер оторвался от Зверева и Алькараса
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Дрейпер

ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлых двух неделях мужчины разыграли трофей на турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс.

Победитель Мастерса Джек Дрейпер дебютировал в топ-10 и установил личный рекорд. Британец поднялся на седьмое место.

В топ-4 без изменений: Янник Синнер, Александр Зверев, Карлос Алькарас и Тейлор Фритц.

Кроме того, Янник, который был дисквалифицирован на три месяца, сумел не только сохранить отрыв от Зверева и Алькараса, но и увеличить его – на 190 от Зверева и на 600 от Алькараса. В общей сложности Синнер опережает Александра на 3385 очков, а Карлоса – на 4420.

Новак Джокович в обновленной версии рейтинга поднялся на пятое место. Каспер Рууд и Андрей Рублев потеряли по одной позиции, а Даниил Медведев и Стефанос Циципас – по две.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис идет на 46-й строчке.

Топ-10 рейтинга АТР

Первая ракетка Украины Александр Овчаренко утратил две позиции и располагается на 308-м месте.

Особого прогресса у украинцев не видно. Отметим, что Алексей Крутых и Вячеслав Белинский прибавили 6 и 15 строчек соответственно.

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР

В гонке на Итоговый лидером остается Янник Синнер. Второе место у Александра Зверева.

Джек Дрейпер благодаря трофею на кортах Индиан-Уэллс поднялся на третье место.

Гонка на Итоговый турнир

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Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Андрей Рублев Тейлор Фритц Александр Зверев Даниил Медведев Стефанос Циципас Томми Пол Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Каспер Рууд Алекс де Минаур Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Александр Овчаренко Олег Приходько Владислав Орлов Виталий Сачко Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) ATP Индиан-Уэллс Джек Дрейпер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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