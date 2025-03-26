Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Последний четвертьфиналист Майами: травмированный Фис выбил Зверева
ATP
26 марта 2025, 23:29 | Обновлено 26 марта 2025, 23:46
198
0

Последний четвертьфиналист Майами: травмированный Фис выбил Зверева

Артур с камбеком одолел Александра, в частности отыгравшись с 1:3 в третьем сете

26 марта 2025, 23:29 | Обновлено 26 марта 2025, 23:46
198
0
Последний четвертьфиналист Майами: травмированный Фис выбил Зверева
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Фис

Французский теннисист Артур Фис (АТР 18) стал последним четвертьфиналистом хардового турнира АТР 1000 в Майами, США.

В 4-м раунде француз выбил первого сеяного Александра Зверева (Германия, ATP 2) в трех сетах за 2 часа.

ATP 1000 Майами. Хард. 1/8 финала

Александр Зверев (Германия) [1] – Артур Фис (Франция) [17] – 6:3, 3:6, 4:6

В третьей партии Фис уступал 1:3 с брейком, но сумел оформить камбек. Кроме того, после первого сета Артур взял медицинский тайм-аут из-за травмы спины: «Спине п****ц. Спине п****ц. Полный п****ц. Я не могу пробивать с форхенда, на приеме так плохо».

В третьей партии произошел забавный инцидент. При счете 2:1 Зверев попросил включить освещение. Артур вышел подавать и при 15:30 сделал эйс. Но именно в этот момент свет был включен и судья выкрикнул LET – теннисистам пришлось переиграть поинт, а сам Артур не стал возмущаться.

Встреча Зверева и Фиса должна была состояться еще вчера, но из-за дождей игру перенесли на среду. В четвертьфинале Артур сыграет с Якубом Меншиком.

20-летний Фис одержал шестую победу над теннисистом из топ-10 рейтинга АТР.

АТР 1000 Майами. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Артур Фис [17] – Якуб Меншик
Тейлор Фритц [3] – Маттео Берреттини [29]

Нижняя часть сетки

Себастьян Корда [24] – Новак Джокович [4]
Франсиско Черундоло [23] – Григор Димитров [14]

Видеообзор матча Зверев – Фис

По теме:
Когда играет Зверев? Известны 7 из 8 четвертьфиналистов Мастерса в Майами
Джокович обыграл Музетти и догнал Агасси по победам на кортах И-У / Майами
Определилась первая пара четвертьфиналистов на ATP 1000 в Майами
Артур Фис Александр Зверев ATP Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Испании поблагодарили Довбика за то, что он покинул Ла Лигу
Футбол | 26 марта 2025, 18:07 6
В Испании поблагодарили Довбика за то, что он покинул Ла Лигу
В Испании поблагодарили Довбика за то, что он покинул Ла Лигу

Журналисты сравнили украинского форварда и Александера Серлота

Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Майами
Теннис | 26 марта 2025, 02:09 0
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Майами

Жасмин Паолини одолела Магду Линетт в двух сетах в четвертьфинале тысячника

Тризна, или Почему Плотницкий отрекся от Украины
Волейбол | 26.03.2025, 09:02
Тризна, или Почему Плотницкий отрекся от Украины
Тризна, или Почему Плотницкий отрекся от Украины
Гвардиола запросил в Манчестер Сити два трансфера на 200 миллионов евро
Футбол | 26.03.2025, 01:56
Гвардиола запросил в Манчестер Сити два трансфера на 200 миллионов евро
Гвардиола запросил в Манчестер Сити два трансфера на 200 миллионов евро
Свентек пояснила, почему потерпела фиаско в четвертьфинале турнира в Майами
Теннис | 27.03.2025, 00:06
Свентек пояснила, почему потерпела фиаско в четвертьфинале турнира в Майами
Свентек пояснила, почему потерпела фиаско в четвертьфинале турнира в Майами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Никаких украинских флагов». Поляки захейтили интервью Василия Тупчия
«Никаких украинских флагов». Поляки захейтили интервью Василия Тупчия
25.03.2025, 01:30 8
Волейбол
Трубин назвал причину, из-за которой сборная Украины уступила Бельгии
Трубин назвал причину, из-за которой сборная Украины уступила Бельгии
25.03.2025, 09:11 15
Футбол
Заколдованный корт. Свитолина уступила Свентек и покинула турнир в Майами
Заколдованный корт. Свитолина уступила Свентек и покинула турнир в Майами
25.03.2025, 06:10 17
Теннис
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
26.03.2025, 04:32 4
Теннис
Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации
Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации
26.03.2025, 04:05 5
Футбол
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
25.03.2025, 08:27 5
Футбол
Ребров принял неожиданное решение после поражения от Бельгии
Ребров принял неожиданное решение после поражения от Бельгии
25.03.2025, 07:27 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем