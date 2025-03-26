Последний четвертьфиналист Майами: травмированный Фис выбил Зверева

Французский теннисист Артур Фис (АТР 18) стал последним четвертьфиналистом хардового турнира АТР 1000 в Майами, США.

В 4-м раунде француз выбил первого сеяного Александра Зверева (Германия, ATP 2) в трех сетах за 2 часа.

ATP 1000 Майами. Хард. 1/8 финала

Александр Зверев (Германия) [1] – Артур Фис (Франция) [17] – 6:3, 3:6, 4:6

В третьей партии Фис уступал 1:3 с брейком, но сумел оформить камбек. Кроме того, после первого сета Артур взял медицинский тайм-аут из-за травмы спины: «Спине п****ц. Спине п****ц. Полный п****ц. Я не могу пробивать с форхенда, на приеме так плохо».

В третьей партии произошел забавный инцидент. При счете 2:1 Зверев попросил включить освещение. Артур вышел подавать и при 15:30 сделал эйс. Но именно в этот момент свет был включен и судья выкрикнул LET – теннисистам пришлось переиграть поинт, а сам Артур не стал возмущаться.

Встреча Зверева и Фиса должна была состояться еще вчера, но из-за дождей игру перенесли на среду. В четвертьфинале Артур сыграет с Якубом Меншиком.

20-летний Фис одержал шестую победу над теннисистом из топ-10 рейтинга АТР.

АТР 1000 Майами. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Артур Фис [17] – Якуб Меншик

Тейлор Фритц [3] – Маттео Берреттини [29]

Нижняя часть сетки

Себастьян Корда [24] – Новак Джокович [4]

Франсиско Черундоло [23] – Григор Димитров [14]

Видеообзор матча Зверев – Фис