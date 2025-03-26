Последний четвертьфиналист Майами: травмированный Фис выбил Зверева
Артур с камбеком одолел Александра, в частности отыгравшись с 1:3 в третьем сете
Французский теннисист Артур Фис (АТР 18) стал последним четвертьфиналистом хардового турнира АТР 1000 в Майами, США.
В 4-м раунде француз выбил первого сеяного Александра Зверева (Германия, ATP 2) в трех сетах за 2 часа.
ATP 1000 Майами. Хард. 1/8 финала
Александр Зверев (Германия) [1] – Артур Фис (Франция) [17] – 6:3, 3:6, 4:6
В третьей партии Фис уступал 1:3 с брейком, но сумел оформить камбек. Кроме того, после первого сета Артур взял медицинский тайм-аут из-за травмы спины: «Спине п****ц. Спине п****ц. Полный п****ц. Я не могу пробивать с форхенда, на приеме так плохо».
В третьей партии произошел забавный инцидент. При счете 2:1 Зверев попросил включить освещение. Артур вышел подавать и при 15:30 сделал эйс. Но именно в этот момент свет был включен и судья выкрикнул LET – теннисистам пришлось переиграть поинт, а сам Артур не стал возмущаться.
Встреча Зверева и Фиса должна была состояться еще вчера, но из-за дождей игру перенесли на среду. В четвертьфинале Артур сыграет с Якубом Меншиком.
20-летний Фис одержал шестую победу над теннисистом из топ-10 рейтинга АТР.
АТР 1000 Майами. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Артур Фис [17] – Якуб Меншик
Тейлор Фритц [3] – Маттео Берреттини [29]
Нижняя часть сетки
Себастьян Корда [24] – Новак Джокович [4]
Франсиско Черундоло [23] – Григор Димитров [14]
Видеообзор матча Зверев – Фис
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