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Украина. Премьер лига
27 марта 2025, 10:32 | Обновлено 27 марта 2025, 11:28
246
0

Артем СМОЛЯКОВ: «Поворознюк поблагодарил меня за игру в Ингульце»

Игрок рассказал все, что думает об одиозном президенте Ингульца

27 марта 2025, 10:32 | Обновлено 27 марта 2025, 11:28
246
0
Артем СМОЛЯКОВ: «Поворознюк поблагодарил меня за игру в Ингульце»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Смоляков

Украинский защитник Артем Смоляков, в свое время выступавший за «Ингулец», рассказал о взаимоотношениях с президентом клуба Александром Поворознюком.

– А как насчет президента Ингульца Александра Поворознюка?

– С ним тоже у нас все хорошо было! Мы отлично с ним пообщались напоследок. Он именно мне позвонил по телефону, когда было завершено дело с переходом в Полесье, мол, мы тебя продали. Похвалил меня за работу. Я его поблагодарил.

Ранее Артем Смоляков, ныне выступающий в МЛС, заявил, что хочет сфотографироваться и пообщаться с Лионелем Месси.

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Артем Смоляков Ингулец чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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