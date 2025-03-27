Артем СМОЛЯКОВ: «Поворознюк поблагодарил меня за игру в Ингульце»
Игрок рассказал все, что думает об одиозном президенте Ингульца
Украинский защитник Артем Смоляков, в свое время выступавший за «Ингулец», рассказал о взаимоотношениях с президентом клуба Александром Поворознюком.
– А как насчет президента Ингульца Александра Поворознюка?
– С ним тоже у нас все хорошо было! Мы отлично с ним пообщались напоследок. Он именно мне позвонил по телефону, когда было завершено дело с переходом в Полесье, мол, мы тебя продали. Похвалил меня за работу. Я его поблагодарил.
Ранее Артем Смоляков, ныне выступающий в МЛС, заявил, что хочет сфотографироваться и пообщаться с Лионелем Месси.
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