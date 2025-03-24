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  4. Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
Испания
24 марта 2025, 23:59 |
387
0

Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией

Голкипером интересуется «Галатасарай» и «МЮ»

24 марта 2025, 23:59 |
387
0
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку.

По информации испанских СМИ, главным фаворитом на летний трансфер Лунина долгое время был английский «Манчестер Юнайтед». Однако, в последние дни у «дьяволов» появился новый серьезный конкурент – «Галатасарай».

Мадридцы готовы рассмотреть трансфер Лунина летом. Правление клуба определило, что трансферная стоимость игрока составляет 20-25 миллионов евро.

В этом сезоне Лунин провел 10 поединков, пропустил 12 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Галатасарай Андрей Лунин
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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