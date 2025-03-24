Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку.

По информации испанских СМИ, главным фаворитом на летний трансфер Лунина долгое время был английский «Манчестер Юнайтед». Однако, в последние дни у «дьяволов» появился новый серьезный конкурент – «Галатасарай».

Мадридцы готовы рассмотреть трансфер Лунина летом. Правление клуба определило, что трансферная стоимость игрока составляет 20-25 миллионов евро.

В этом сезоне Лунин провел 10 поединков, пропустил 12 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.