ВИДЕО. Довбик отреагировал на дроновый обстрел рф. Обратился к миру

Нападающий «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик отреагировал на ночной дроновый обстрел рф.

Футболист в своих Instagram-сторис поделился видео UNITED24, сделав акцент на ударе дрона возле одного из футбольных полей в Харькове.

Один из лучших футболистов Украины обращает внимание на ежедневные обстрелы рф.

На Артема подписано 362 тысячи фолловеров в Instagram с различных стран.