Другие новости27 марта 2025, 02:32 |
313
0
ВИДЕО. Довбик отреагировал на дроновый обстрел рф. Обратился к миру
Артем Довбик сообщил миру об очередном обстреле рф
27 марта 2025, 02:32 |
313
0
Нападающий «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик отреагировал на ночной дроновый обстрел рф.
Футболист в своих Instagram-сторис поделился видео UNITED24, сделав акцент на ударе дрона возле одного из футбольных полей в Харькове.
Один из лучших футболистов Украины обращает внимание на ежедневные обстрелы рф.
На Артема подписано 362 тысячи фолловеров в Instagram с различных стран.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 марта 2025, 08:57 0
Лидером рейтинга стала Аргентина
Футбол | 27 марта 2025, 00:20 0
Пеп выделил Фила Фодена
Футбол | 27.03.2025, 00:38
Футбол | 26.03.2025, 07:57
Футбол | 26.03.2025, 03:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.03.2025, 09:30
26.03.2025, 03:25 2
25.03.2025, 16:13
26.03.2025, 04:32 4
25.03.2025, 07:27 15
25.03.2025, 14:06 18
25.03.2025, 01:30 9
25.03.2025, 22:27 14