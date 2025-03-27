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27 марта 2025, 02:32 |
313
0

ВИДЕО. Довбик отреагировал на дроновый обстрел рф. Обратился к миру

Артем Довбик сообщил миру об очередном обстреле рф

27 марта 2025, 02:32 |
313
0
ВИДЕО. Довбик отреагировал на дроновый обстрел рф. Обратился к миру
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик отреагировал на ночной дроновый обстрел рф.

Футболист в своих Instagram-сторис поделился видео UNITED24, сделав акцент на ударе дрона возле одного из футбольных полей в Харькове.

Один из лучших футболистов Украины обращает внимание на ежедневные обстрелы рф.

На Артема подписано 362 тысячи фолловеров в Instagram с различных стран.

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видео Артем Довбик Рома Рим российско-украинская война сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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