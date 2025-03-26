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Англия
26 марта 2025, 19:24 |
2052
3

В Англии поставили крест на экс-игроке Динамо. Он покинет клуб

Назарий Русин не нужен «Сандерленду»

26 марта 2025, 19:24 |
2052
3
В Англии поставили крест на экс-игроке Динамо. Он покинет клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

26-летний украинский нападающий «Сандерленда» Назарий Русин летом покинет клуб.

По информации Sunderland AFC News, представитель Чемпионшипа готов распрощаться с Русиным. «Черные коты» не рассчитывают на экс-нападающего «Динамо». Назарий сейчас играет на правах аренды за хорватский клуб «Хайдук». Однако хорваты не готовы продлевать аренду футболиста.

В этом сезоне на клубном уровне Русин провел 18 матчей, в которых забил один гол и отдал один ассист.

Ранее украинский нападающий хорватского «Хайдука» Назарий Русин прокомментировал слухи о конфликте с президентом английского «Сандерленда», который якобы лоялен к россиянам.

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Назарий Русин Сандерленд Хайдук Сплит чемпионат Англии по футболу Чемпионшип
Дмитрий Олейник Источник
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Gargantua81
летом будет в ЛНЗ
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0
Фанькин кот
Суркисы пейсатые подберут. Такой нападач дынамке нужен позарез. Не зря же Беседин столько лет у них "феерил". И этот справится не хуже Беседина. В Лиге Европы класс продемонстрирует. Или в Лиге Конференций. Если ещё дынамка туда попадёт, конечно...
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-2
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