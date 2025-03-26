В Англии поставили крест на экс-игроке Динамо. Он покинет клуб

26-летний украинский нападающий «Сандерленда» Назарий Русин летом покинет клуб.

По информации Sunderland AFC News, представитель Чемпионшипа готов распрощаться с Русиным. «Черные коты» не рассчитывают на экс-нападающего «Динамо». Назарий сейчас играет на правах аренды за хорватский клуб «Хайдук». Однако хорваты не готовы продлевать аренду футболиста.

В этом сезоне на клубном уровне Русин провел 18 матчей, в которых забил один гол и отдал один ассист.

Ранее украинский нападающий хорватского «Хайдука» Назарий Русин прокомментировал слухи о конфликте с президентом английского «Сандерленда», который якобы лоялен к россиянам.