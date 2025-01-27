Русин высказался о президенте Сандерленда. Он якобы лоялен к россиянам

Украинский нападающий хорватского «Хайдука» Назарий Русин прокомментировал слухи о конфликте с президентом английского «Сандерленда», который якобы лоялен к россиянам:

«Это полная ложь. Я никогда такого никому не говорил. В «Сандерленде» все относятся с поддержкой к Украине. И с президентом у меня были хорошие отношения. Я не знаю какие у него там корни. Но он всегда относился ко мне с уважением».

В сезоне 2024/25 Назарий Русин провел 10 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.