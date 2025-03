Четвертьфинальный матч Мастерса в Майами с участием Джоковича перенесен

Утром 27 марта именитый сербский теннисист Новак Джокович (АТР 5) должен был сыграть матч 1/4 финала турнира АТР 1000 в Майами (США) против американца Себастьяна Корды (США, ATP 25).

Встреча была запланирована последним запуском на центральном корте и ориентировочно должна была начаться в 02:30 по Киеву. Но все предыдущие игры затянулись и до сих пор (до 06:00) Новак не стартовал.

В итоге организаторы решили перенести поединок Джоковича и Корды на вечер 27 марта, поскольку во Флориде сейчас слишком поздно (00:00) и по правилам АТР после 23:00 никаких матчей быть не может. Игра состоится 3-м запуском после встречи Соболенко – Паолини.

Такие рокировки произошли из-за того, что противостояния 1/8 финала Александр Зверев – Артур Фис было сыграно 26 марта, а не 25. Тогда организаторы сместили игру немца и француза из-за дождей, и в ночь с 26 на 27 число пришлось запланировать пять поединков на центральном корте, что в итоге оказалось невыполнимой задачей.

Забавно, что на вечерний-ночной период 27–28 чисел снова запланировано пять матчей.

Победитель противостояния Джокович – Корда выйдет в полуфинал Мастерса в Майами, где сыграет против Григора Димитрова. Болгарин ранее одолел Франсиско Черундоло.

Расписание на 27 марта (затянется на ночь 28)

Novak Djokovic's #MiamiOpen quarterfinal match vs Sebi Korda is rescheduled for Thursday due to a late start time. Was this the right call? 🤔#TCLive pic.twitter.com/Feohti8UAu