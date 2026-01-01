Клуб с украинцами обратился в Федерацию футбола. Все из-за Суперкубка

«Трабзонспор» направил обращение в Федерацию футбола Турции с просьбой перенести предстоящие полуфинальные матчи Суперкубка Турции, которые запланированы на 5 и 6 января.

Клуб с украинскими футболистами указал на неблагоприятные погодные условия и низкий интерес среди фанатов как основные аргументы против проведения матчей в эти даты.

Также «Трабзонспор» подчеркнул, что во время проведения Кубка африканских наций сложно укомплектовать составы команд.

Другие участники полуфинала Суперкубка Турции разделили позицию «Трабзонспора». В ближайшее время местная Федерация футбола планирует принять окончательное решение по просьбе клубов.

В полуфинале турнира «Трабзонспор» сыграет с «Галатасараем», а «Фенербахче» встретится с «Самсунспором».