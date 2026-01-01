Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб с украинцами обратился в Федерацию футбола. Все из-за Суперкубка
Турция
01 января 2026, 09:49 | Обновлено 01 января 2026, 11:42
1278
0

Клуб с украинцами обратился в Федерацию футбола. Все из-за Суперкубка

«Трабзонспор» просит перенести матчи турнира

01 января 2026, 09:49 | Обновлено 01 января 2026, 11:42
1278
0
Клуб с украинцами обратился в Федерацию футбола. Все из-за Суперкубка
Getty Images/Global Images Ukraine

«Трабзонспор» направил обращение в Федерацию футбола Турции с просьбой перенести предстоящие полуфинальные матчи Суперкубка Турции, которые запланированы на 5 и 6 января.

Клуб с украинскими футболистами указал на неблагоприятные погодные условия и низкий интерес среди фанатов как основные аргументы против проведения матчей в эти даты.

Также «Трабзонспор» подчеркнул, что во время проведения Кубка африканских наций сложно укомплектовать составы команд.

Другие участники полуфинала Суперкубка Турции разделили позицию «Трабзонспора». В ближайшее время местная Федерация футбола планирует принять окончательное решение по просьбе клубов.

В полуфинале турнира «Трабзонспор» сыграет с «Галатасараем», а «Фенербахче» встретится с «Самсунспором».

По теме:
Бенфика решила купить украинца, который не играл за сборную, за 25 млн евро
Источник: информация об аренде Сикана в клуб Касымпаша не подтверждается
Бенфика планирует подписать украинского футболиста за 22 млн евро
Трабзонспор Суперкубок Турции по футболу перенос матчей
Андрей Витренко Источник: Fanatik
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Футбол | 01 января 2026, 06:12 13
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории

Андрей Лунин может перейти в «Милан»

Флорентино Перес назвал цену, за которую продаст Лунина в мировой гранд
Футбол | 01 января 2026, 05:30 0
Флорентино Перес назвал цену, за которую продаст Лунина в мировой гранд
Флорентино Перес назвал цену, за которую продаст Лунина в мировой гранд

Украинец может оказаться в «Милане»

ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
Футбол | 31.12.2025, 17:13
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
Не хватило одного. Арсенал едва не повторил достижение МЮ в АПЛ
Футбол | 01.01.2026, 08:36
Не хватило одного. Арсенал едва не повторил достижение МЮ в АПЛ
Не хватило одного. Арсенал едва не повторил достижение МЮ в АПЛ
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены участники матча за выживание
Хоккей | 31.12.2025, 10:55
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены участники матча за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены участники матча за выживание
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик окончательно определился, сколько еще лет он будет на ринге
Усик окончательно определился, сколько еще лет он будет на ринге
31.12.2025, 05:32 1
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
31.12.2025, 04:45
Хоккей
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
30.12.2025, 08:33 5
Футбол
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
30.12.2025, 13:18 14
Футбол
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
30.12.2025, 08:17 20
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Большой камбэк США, 9 шайб и хет-трик у Канады
Молодежный ЧМ по хоккею. Большой камбэк США, 9 шайб и хет-трик у Канады
30.12.2025, 09:59
Хоккей
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
31.12.2025, 11:25 6
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
31.12.2025, 09:45 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем