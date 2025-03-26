Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании

Наставник «Реала» Карло Анчелотти принял решение, кто сыграет в финальном матче Кубка Испании 2024/25, если «сливочные» туда выйдут.

Главный тренер «бланкос» планирует дать шанс сыграть Андрею Лунину. Ожидается, что голкипер сыграет во втором матче полуфинала.

В первом поединке полуфинала Кубка короля «Реал» победил «Реал» Сосьедад со счетом 1:0. Второй матч состоится 1 апреля.

В этом сезоне Лунин провел 10 поединков, пропустил 12 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.