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  4. Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании
Испания
26 марта 2025, 22:23 |
2701
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Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании

Карло рассчитывает на Андрея Лунина

26 марта 2025, 22:23 |
2701
1
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

Наставник «Реала» Карло Анчелотти принял решение, кто сыграет в финальном матче Кубка Испании 2024/25, если «сливочные» туда выйдут.

Главный тренер «бланкос» планирует дать шанс сыграть Андрею Лунину. Ожидается, что голкипер сыграет во втором матче полуфинала.

В первом поединке полуфинала Кубка короля «Реал» победил «Реал» Сосьедад со счетом 1:0. Второй матч состоится 1 апреля.

В этом сезоне Лунин провел 10 поединков, пропустил 12 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Карло Анчелотти Реал Сосьедад Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Реал Сосьедад - Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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WalterBlack
Лунін заслужив, Анчелотті має вже розуміти що Куртуа не багато лишилося в Реалі, а такого кіпера як Лунін гріх відпускати
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