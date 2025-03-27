Игрок сборной Украины: «Есть желание сфотографироваться с Месси»

Защитник молодежной сборной Украины Артем Смоляков, на клубном уровне выступающий в МЛС за Лос-Анджелес, рассказал о следующей игре своей команды против «Интер» Майами.

– В Кубке КОНКАКАФ следующий ваш соперник – Интер (Майами) с Месси, Суаресом, Альбой, Бускетсом… Будешь выходить за автографами или играть?

– Честно, есть желание сфотографироваться с Месси после игры. Наверняка любой игрок желает этого или немного поговорить с ним. А вообще, готовясь к матчам, стараюсь не думать об именах, каком-то давлении. Очевидно, что есть понимание важности игры, но стараюсь выходить на поле более раскрепощенным.

Смоляков стал игроком Лос-Анджелес в феврале 2025 года. Соглашение между сторонами рассчитано до 2028 года.

Артем выступал за житомирский коллектив с лета 2023 года. За все время в футболке волков Смоляков провел 43 поединка во всех турнирах, оформил два гола и один ассист.