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Англия
27 марта 2025, 00:20 |
241
0

Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси

Пеп выделил Фила Фодена

27 марта 2025, 00:20 |
241
0
Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Титулованный испанский тренер Пеп Гвардиола назвал самого талантливого футболиста, которого он когда-либо тренировал. Пеп, который когда-то в «Барселоне» тренировал Месси, выделил вингера «Мин Сити» Фила Фодена.

«Я много раз говорил на пресс-конференциях, но, возможно, не говорил это ему лично. Фил Фоден – самый талантливый игрок, которого я когда-либо видел в своей карьере тренера. У него есть все, чтобы стать одним из лучших игроков», – сказал Пеп.

Ранее известный испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал лучшего футболиста в истории футбола. Пеп выделил Лионеля Месси.

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Фил Фоден Пеп Гвардиола Лионель Месси Манчестер Сити
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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