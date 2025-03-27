Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси

Титулованный испанский тренер Пеп Гвардиола назвал самого талантливого футболиста, которого он когда-либо тренировал. Пеп, который когда-то в «Барселоне» тренировал Месси, выделил вингера «Мин Сити» Фила Фодена.

«Я много раз говорил на пресс-конференциях, но, возможно, не говорил это ему лично. Фил Фоден – самый талантливый игрок, которого я когда-либо видел в своей карьере тренера. У него есть все, чтобы стать одним из лучших игроков», – сказал Пеп.

Ранее известный испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал лучшего футболиста в истории футбола. Пеп выделил Лионеля Месси.