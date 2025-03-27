Бартез, Бэйл и другие футболисты, едва не ставшие регбистами

Блогер Sport.ua Игорь Явкин рассказывает о футболистах, которые могли стать регбистами.

Гарет Бэйл

Любитель гольфа и 5-кратный победитель Лиги чемпионов был одноклассником бывшего капитана регбийной сборной Уэльса – Сэма Уорбертона. Гарет и Сэм на школьном уровне играли вместе в футбол и регби. Уорбертон впоследствии пробовал свои силы в академии «Кардифф Сити», но не подошел.

Поэтому по окончании старшей школы каждый выбрал свой вид спорта, где стал суперзвездой.

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Деле Алли

У экс-хавбека сборной Англии карьера пока складывается совсем не так, как ему пророчили. Как знать, возможно, в регби он смог бы добиться большего. В школе Деле Алли, помимо футбольных матчей, участвовал и в регбийных поединках.

«Он был очень талантлив и мог бы проявить себя во многих видах спорта. Алли играл в футбольной команде, но на самые важные матчи по регби я просил его сыграть за нас. Я ставил Деле вингером, и видели бы вы, как он обходил соперников! Он был очень быстрым, ловким, умным и всегда приносил пользу команде. Именно эти качества позволили ему стать футболистом высочайшего уровня. Уверен, Деле стал бы успешным регбистом, если бы захотел этого», – рассказывал корреспонденту The Sun учитель физкультуры Тим Хадсон.

Дидье Дешам

Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам в выставочном матче против Зинедина Зидана

Нынешний главный тренер сборной Франции был очень спортивным парнем. Его круг спортивных интересов в детстве: плавание, прыжки в длину, гандбол и бег. В 5-м классе Дидье выиграл школьный забег на 1000 метров. Учитель физической культуры предложил Дешаму серьезнее отнестись к регби, и с такой скоростью его быстро зачислили в одну из лучших академий Франции – «Биарриц». Однако, по словам самого Дидье, ближе к подростковому возрасту он увидел, что его сверстники начинают ощутимо превосходить его в антропометрии. И в дальнейшем он оставил регби и начал футбольный путь.

Аарон Рэмзи

Еще один валлиец до 18 лет параллельно учился в футбольной и регбийной академиях. И в обоих видах спорта дела парня шли очень хорошо. Все решилось в 17 лет. Тогда Рэмзи получил приглашение от футбольного «Кардифф Сити» и регбийного «Сент Хеленс». Футбольные функционеры оказались ловчее, и регбистам Аарон отказал только потому, что на тот момент уже заключил предварительное соглашение с «Кардиффом».

Эмерик Ляпорт

Чемпион Европы-2024 сначала склонялся к профессиональной карьере в регби, ведь там конкуренция меньше. Однако отец, который сам играл в регби, уговорил сделать выбор в пользу футбола.

«В детстве я играл в футбол и регби. Причем тогда не знал, где получится лучше, ведь на футболе сразу сказали, что только один из тысячи дойдет до высокого профессионального уровня. В футболе начинал как нападающий, в дальнейшем играл на позиции полузащитника и, наконец, стал защитником. Пришлось пойти на большие жертвы, чтобы дойти туда, где я сейчас. От регби меня отговорил папа. Он сам выступал во 2-м дивизионе чемпионата Франции и утверждал, что регби физически слишком тяжелый спорт, где организм изнашивается быстрее. Именно отец настаивал на занятии футболом, и я ему доверился», – рассказывал Ляпорт в интервью The Guardian накануне Евро-2024.

Алекс Окслейд-Чемберлен

До 15 лет английский полузащитник параллельно посещал тренировки по футболу и регби, что категорически не приветствовалось тренерами обеих спортивных дисциплин. Дошло до того, что когда в 16 лет перед парнем встал вопрос, с кем заключать первый контракт, то у него на столе лежали предложения от РК «Лондон Айриш» и ФК «Саутгемптон». По словам самого игрока, футбольные тренеры были более настойчивыми.

Кстати, когда Окслейд-Чемберлен переходил из «Арсенала» в «Ливерпуль» за 35 млн фунтов стерлингов, британские СМИ шутили, что Алекс самый дорогой регбист в истории.

Фабьен Бартез

Getty Images/Global Images Ukraine. Фабьен Бартез

Чемпион мира и Европы также довольно долго успешно совмещал две спортивные дисциплины. Это неудивительно. Ален, отец Фабьена, был известным регбистом на родине. Выступал за сильную в то время регбийную «Нарбонну» и играл за сборную Франции по регби. Бартез-младший колебался, какой спорт выбрать, и даже провел несколько матчей за регбийный клуб «Белеста» из 5-го дивизиона. В конце концов Фабьен выбрал футбол, где у него получалось лучше.

Однако экс-голкипер сборной Франции впоследствии вернулся в регби.

«Что буду делать дальше, не знаю. Буду наслаждаться жизнью без футбола. Вот предложили поработать комментатором на Кубке мира по регби. Почему бы и нет? Я всю жизнь только о регби и слышу», – говорил Бартез в 2007 году по окончании футбольной карьеры.

Игорь ЯВКИН