А сколько у Холанда? Известна оценка Забарного за матч Борнмут – Ман Сити

30 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Борнмут и Манчестер Сити.

Поединок прошел на стадионе Виталити. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

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Украинский защитник вишен Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

После завершения встречи украинец получил оценку в 6.1 балла от статистического портала WhoScored.

Лучшим игроком был признан автор двух ассистов Нико О'Райли – 7.8. Эрлинг Холанд и Омар Мармуш, которые забили по одному мячу, получили 6.2 и 7.2 баллов соответственно.

Оценки WhoScored за матч Борнмут – Манчестер Сити (1:2)