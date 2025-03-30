Борнмут – Манчестер Сити – 1:2. Гол и травма Холанда. Видео голов и обзор
30 марта в 18:30 проходит матч 1/4 финала Кубка Англии 2024/25
30 марта в 18:30 состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии 2024/25.
Борнмут принимал Манчестер Сити на стадионе Дин Корт.
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Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе хозяев поля и отыграл весь матч.
На 14-й минуте Эрлинг Холанд не забил пенальти для Ман Сити. На 21-й минуте хозяева поля вышли вперед, гол забил Эванилсон.
После перерыва Эрлинг Холанд сравнял счет на 49-й минуте, однако вскоре получил травму и был заменен. Омар Мармуш вывел Манчестер Сити вперед на 63-й минуте. Забарный не сумел заблокировать удар.
Ман Сити одержал волевую победу над Борнмутом (2:1) и вышел в полуфинал Кубка Англии, куда ранее также пробились Кристал Пэлас, Ноттингем Форест и Астон Вилла.
Кубок Англии 2024/25
1/4 финала. Борнмут, 30 марта 2025
Борнмут – Манчестер Сити – 1:2
Голы: Эванилсон, 21 – Холанд, 49, Мармуш, 63
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Эванилсон, 21 мин
ГОЛ! 1:1. Эрлинг Холанд, 49 мин
ГОЛ! 1:2. Омар Мармуш, 63 мин
События матча
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