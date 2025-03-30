30 марта в 18:30 состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии 2024/25.

Борнмут принимал Манчестер Сити на стадионе Дин Корт.

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Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе хозяев поля и отыграл весь матч.

На 14-й минуте Эрлинг Холанд не забил пенальти для Ман Сити. На 21-й минуте хозяева поля вышли вперед, гол забил Эванилсон.

После перерыва Эрлинг Холанд сравнял счет на 49-й минуте, однако вскоре получил травму и был заменен. Омар Мармуш вывел Манчестер Сити вперед на 63-й минуте. Забарный не сумел заблокировать удар.

Ман Сити одержал волевую победу над Борнмутом (2:1) и вышел в полуфинал Кубка Англии, куда ранее также пробились Кристал Пэлас, Ноттингем Форест и Астон Вилла.

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Кубок Англии 2024/25

1/4 финала. Борнмут, 30 марта 2025

Борнмут – Манчестер Сити – 1:2

Голы: Эванилсон, 21 – Холанд, 49, Мармуш, 63

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Эванилсон, 21 мин

ГОЛ! 1:1. Эрлинг Холанд, 49 мин

ГОЛ! 1:2. Омар Мармуш, 63 мин