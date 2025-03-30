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Кубок Англии
Борнмут
30.03.2025 18:30 – FT 1 : 2
Манчестер Сити
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Англия
30 марта 2025, 20:35 | Обновлено 30 марта 2025, 20:57
2417
0

Борнмут – Манчестер Сити – 1:2. Гол и травма Холанда. Видео голов и обзор

30 марта в 18:30 проходит матч 1/4 финала Кубка Англии 2024/25

30 марта 2025, 20:35 | Обновлено 30 марта 2025, 20:57
2417
0
Борнмут – Манчестер Сити – 1:2. Гол и травма Холанда. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

30 марта в 18:30 состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии 2024/25.

Борнмут принимал Манчестер Сити на стадионе Дин Корт.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе хозяев поля и отыграл весь матч.

На 14-й минуте Эрлинг Холанд не забил пенальти для Ман Сити. На 21-й минуте хозяева поля вышли вперед, гол забил Эванилсон.

После перерыва Эрлинг Холанд сравнял счет на 49-й минуте, однако вскоре получил травму и был заменен. Омар Мармуш вывел Манчестер Сити вперед на 63-й минуте. Забарный не сумел заблокировать удар.

Ман Сити одержал волевую победу над Борнмутом (2:1) и вышел в полуфинал Кубка Англии, куда ранее также пробились Кристал Пэлас, Ноттингем Форест и Астон Вилла.

Кубок Англии 2024/25

1/4 финала. Борнмут, 30 марта 2025

Борнмут – Манчестер Сити – 1:2

Голы: Эванилсон, 21 – Холанд, 49, Мармуш, 63

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Эванилсон, 21 мин

ГОЛ! 1:1. Эрлинг Холанд, 49 мин

ГОЛ! 1:2. Омар Мармуш, 63 мин

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Манчестер Сити).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Эванилсон (Борнмут).
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Манчестер Сити Борнмут Илья Забарный Борнмут - Манчестер Сити видео голов и обзор Эванилсон Эрлинг Холанд Омар Мармуш Кубок Англии по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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