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30 марта, свой матч в четвертьфинале Кубка Англии проведут Борнмут и Манчестер Сити. Встреча начнется в 18:30 по киевскому времени.

Борнмут

«Вишни» проводят достойный сезон, до недавних пор команда имела хорошие шансы на попадание в еврокубки, а потом наступила серия из четырех матчей без побед, за этот период удалось набрать всего один балл. Сейчас Борнмут откатился на десятую строчку в турнирной таблице АПЛ, хотя отставание от топ-6 составляет три очка, да и от первого квартета не так далеко – 5 баллов.

В последнем туре команда уступила на своем поле Брентфорду со счетом 1:2, хотя играли лучше соперника, но гости умело воспользовались своими моментами. Выход в четвертьфинал Кубка Англии тоже значимый успех, на этом не стоит останавливаться, ведь можно и за трофей побороться.

Украинские фанаты тоже наверняка следят за «вишнями», ведь здесь играет Илья Забарный, он основной защитник и ключевой игрок, за которым пристально следят топ-клубы.

Манчестер Сити

«Горожан» много и справедливо критикуют, игроки подавлены психологически, уже не получается добиваться результата, как это было раньше. Команда идет только пятой в рамках АПЛ, отставание от первой четверки составляет всего одно очко. В последнем туре не удалось обыграть Брайтон – 2:2. Подопечные одержали всего одну победу в крайних четырех противостояниях чемпионата, набрав 4 очка за этот период.

Кубок Англии важный турнир для Мансити, ведь это единственный трофей, который команда может выиграть. Никогда «горожане» не были так уязвимы, как сейчас, поэтому ставить на них всегда опасная затея.

Конечно, у Гвардиолы хороший подбор игроков, но настоящего лидера нет, скорее всего, игроки хотят быстрее завершить этот сезон и забыть. Бороться еще есть за что, можно взять национальный кубок, а также обязательно надо финишировать в четверке чемпионата, чтоб попасть в Лигу Чемпионов.

Личные встречи

В очных противостояниях большой перевес на стороне Манчестера, однако, единственный матч текущего сезона, в рамках АПЛ, завершился домашней победой Борнмута со счетом 2:1.

Прогноз

Букмекеры отдают минимальное преимущество гостям, состав у Мансити сильнее, а вот форма вызывает вопросы. Борнмут сейчас тоже переживает спад, но может одолеть грозного соперника.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Борнмут – 2,92, ничья – 3,82, победа Манчестер Сити – 2,21. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Ожидается сложная и непредсказуемая битва, которая может завершиться с любым исходом. Рискну предположить, что игра будет результативной, поставлю на тотал больше 3 голов за 1,74.