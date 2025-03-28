30.03.2025 18:30 - : -
Англия28 марта 2025, 20:08 | Обновлено 28 марта 2025, 20:09
86
0
Борнмут – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 марта в 18:30 матч чемпионата Англии
28 марта 2025, 20:08 | Обновлено 28 марта 2025, 20:09
86
0
В воскресенье, 30 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка Англии 2024/25, в котором встретятся «Борнмут» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на OTT-платформе.
Борнмут – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Борнмут – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
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