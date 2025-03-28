В воскресенье, 30 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка Англии 2024/25, в котором встретятся «Борнмут» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на OTT-платформе.

Борнмут – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция