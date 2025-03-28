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Кубок Англии
Борнмут
30.03.2025 18:30 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
28 марта 2025, 20:08 | Обновлено 28 марта 2025, 20:09
86
0

Борнмут – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 марта в 18:30 матч чемпионата Англии

28 марта 2025, 20:08 | Обновлено 28 марта 2025, 20:09
86
0
Борнмут – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В воскресенье, 30 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка Англии 2024/25, в котором встретятся «Борнмут» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на OTT-платформе.

Борнмут – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Борнмут – Манчестер Сити
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Трансляция матча В эфире

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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