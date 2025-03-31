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Кубок Англии
Борнмут
30.03.2025 18:30 – FT 1 : 2
Манчестер Сити
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Англия
31 марта 2025, 04:29 | Обновлено 31 марта 2025, 04:38
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ГВАРДИОЛА:«Мы побили собственный рекорд: теперь уже 7 полуфиналов подряд»

Ман Сити в четвертьфинале Кубка Англии одержал победу над Борнмутом

31 марта 2025, 04:29 | Обновлено 31 марта 2025, 04:38
20
0
ГВАРДИОЛА:«Мы побили собственный рекорд: теперь уже 7 полуфиналов подряд»
Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Тренер Манчестер Сити Пеп Гвардіола назвал невероятным достижением седьмой подряд выход в полуфинал Кубка Англии после победы над Борнмутом (2:1).

Сити обеспечил себе билет на Вембли после камбека в четвертьфинале Кубка Англии. Голы Эрлинга Холанда и Омара Мармуша позволили команде Пепа переиграть соперника на Виталиити Стэдиум, соревнуясь с опасным оппонентом, который стремился впервые попасть в полуфинал в истории клуба.

Сити установил рекорд по количеству полуфиналов подряд в прошлом сезоне и продолжил его, заняв место в топ-4 уже седьмой раз подряд. Манчестер Сити встретится с Ноттингем Форест в Лондоне в следующем месяце, и Гвардиола гордится тем, что его команда снова заняла это место.

Пеп Гвардиола: «Это невероятное достижение, потому что это каждый год. Вы знаете, как трудно выиграть чемпионат, но можно упасть, можно проиграть.

Мы играем полуфиналы через два или три дня по сравнению с большинством случаев, когда выезжаем на четвертьфиналы Лиги чемпионов с большим разочарованием или большим успехом и без восстановления, играя против Ливерпуля, Челси и так далее. Поэтому не легко, знаете, иногда с этим справляться. И даже с этим, мы всегда были там, так что мы побили свой собственный рекорд, который установили в прошлом сезоне – 6 полуфиналов подряд, а теперь уже 7.

Эта стабильность, мы были машиной, но в этом сезоне мы играем больше матчей, как против Борнмута в Премьер-лиге, и поэтому мы не заслуживаем больше того, что имеем сейчас. Но всё ещё впереди – эта невероятная конкуренция, конечно, идет квалификация в Лигу чемпионов. Это невероятный успех, это действительно очень важно.

Кроме того, что команда вышла в полуфинал, игроки могут получить много уверенности от этой игры. Самое важное, что игроки могли усвоить урок: когда мы играем, как сегодня, когда мы играем против одной из самых физических команд, с командой, которая делает больше переходов и быстрых атак, играет на вторых мячах. Мы справились с ними. Мы уже там, и, надеюсь, они могут это почувствовать. Вот путь до конца сезона и будущее этого клуба».

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Манчестер Сити).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Эванилсон (Борнмут).
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Кубок Англии по футболу Манчестер Сити Борнмут Борнмут - Манчестер Сити Пеп Гвардиола пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Манчестер Сити
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