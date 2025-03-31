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  4. Орлов за 4 часа выиграл стартовый матч квалификации челленджера в Бразили
ATP
31 марта 2025, 07:19 | Обновлено 31 марта 2025, 07:20
79
0

Орлов за 4 часа выиграл стартовый матч квалификации челленджера в Бразили

Украинец победил неуступчивого перуаца Арклона Уэртаса дель Пино

31 марта 2025, 07:19 | Обновлено 31 марта 2025, 07:20
79
0
Орлов за 4 часа выиграл стартовый матч квалификации челленджера в Бразили
Instagram. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов (ATP 591) победил в матче первого квалификационного раунда на грунтовом челленджере в Кампинасе, Бразилия.

Владиславу понадобилось 3 часа и 54 минуты, чтобы одолеть перуанца Арклона Уэртаса дель Пино (ATP 1254). По ходу матча украинец допустил 14 двойных ошибок, отыграл в общей сложности 7 матчболов, уступал 0:3 на решающем тай-брейке, но вырвал победу.

Челленджер, Кампинас (Бразилия). Грунт. Квалификация, полуфинал

Владислав Орлов (Украина) – Арклон Уэртас дель Пино (Перу) – 4:6, 7:6 (7:0), 7:6 (9:7)

31 марта в финале квалификации Орлов сыграет против перуанца Коннера Уэртаса дель Пино (ATP 795) – младшего брата побежденного соперника. Недавно Владислав играл против Коннера на челленджере в чилийском Консепсьоне, где уступил ему со счетом 3:6, 6:7 (4:7).

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Владислав Орлов
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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