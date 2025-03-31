Орлов за 4 часа выиграл стартовый матч квалификации челленджера в Бразили

Украинский теннисист Владислав Орлов (ATP 591) победил в матче первого квалификационного раунда на грунтовом челленджере в Кампинасе, Бразилия.

Владиславу понадобилось 3 часа и 54 минуты, чтобы одолеть перуанца Арклона Уэртаса дель Пино (ATP 1254). По ходу матча украинец допустил 14 двойных ошибок, отыграл в общей сложности 7 матчболов, уступал 0:3 на решающем тай-брейке, но вырвал победу.

Челленджер, Кампинас (Бразилия). Грунт. Квалификация, полуфинал

Владислав Орлов (Украина) – Арклон Уэртас дель Пино (Перу) – 4:6, 7:6 (7:0), 7:6 (9:7)

31 марта в финале квалификации Орлов сыграет против перуанца Коннера Уэртаса дель Пино (ATP 795) – младшего брата побежденного соперника. Недавно Владислав играл против Коннера на челленджере в чилийском Консепсьоне, где уступил ему со счетом 3:6, 6:7 (4:7).