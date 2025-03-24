Последний танец Дешама. Как игроки сборной Франции реагировали на его уход

В начале января Дидье Дешам объявил, что покинет свою должность главного тренера сборной Франции.

Его уход не будет немедленным. Бывший наставник «Марселя» будет руководить «Ле Бле» во время чемпионата мира 2026, а после завершения турнира покинет команду.

Дешам не планирует завершать карьеру. Француз заявил, что стремится вернуться в клубный менеджмент после 14-летнего периода во главе сборной. Зинедин Зидан является безоговорочным фаворитом на замену нынешнего наставника Франции.

В L'Equipe раскрыли, как игроки сборной Франции отреагировали на новость о предстоящем уходе Дешама. В WhatsApp есть множество различных групп, в которых общаются футболисты национальной команды. Для одних объявление «не вызвало никаких эмоций», тогда как другие были удивлены как самой новостью, так и ее моментом.

Один из приближённых к ключевому игроку «Ле Бле» рассказал L'Equipe, что некоторые футболисты считают: объявление Дешама было сделано, чтобы обеспечить «более спокойные» 15 месяцев, когда его «меньше будут критиковать» и он будет иметь больше «свободы» в управлении делами перед чемпионатом мира 2026.