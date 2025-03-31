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  4. Калинина получила первую соперницу на турнире WTA 500 в Чарльстоне
WTA
31 марта 2025, 07:05 |
197
0

Калинина получила первую соперницу на турнире WTA 500 в Чарльстоне

В 1-м раунде Ангелина сыграет против Кэти Макналли

31 марта 2025, 07:05 |
197
0
Калинина получила первую соперницу на турнире WTA 500 в Чарльстоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Кэти Макналли

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 68) узнала первую соперницу на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне, США.

В 1-м раунде украинка сыграет против Кэти Макналли (США, WTA 222), которая преодолела квалификацию. Макналли в отборе прошла Арину Родионову и Клэр Лю.

Ранее Ангелина и Кэти играли между собой только один раз. В 2020 году в четвертьфинале соревнований ITF в Мидленде украинка Калинина одержала победу со счетом 2:6, 6:3, 6:4.

Победительница противостояния в 1/16 финала встретится с 14-й сеяной Анной Калинской.

Калинина и Макналли выйдут на корт 31 марта не ранее 19:30 по Киеву.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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