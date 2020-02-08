Калинина вышла в полуфинал турнира в Мидленде

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 159) вышла в полуфинал турнира серии ITF в Мидленде.
В четвертьфинале украинка сеяная под 7-м номером, в двух сетах обыграла американку Кэти Макналли со счетом 2:6, 6:3, 6:4.
За выход в финал Калинина сразится с 24-летней американской теннисисткой Джейми Лоэб (WTA 329).
Ранее Калинина в трех сетах обыграла россиянку Валерию Савиных, а во втором круге обыграла американку Марию Матеас.
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Источник — Sport.ua
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